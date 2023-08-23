У День прапора Олена Зеленська показала стильний образ з вишиванкою: скільки коштує сорочка українського бренду (фото)

Для свята Зеленська обрала вишиту старовинним орнаментом сорочку

Перша леді Олена Зеленська привітала українців зі святом Дня Державного прапора України. Дружина президента 23 серпня 2023 року показала стильний образ з вишиванкою українського виробника.

На сторінці в Instagram Олена Зеленська написала, що для неї значить український стяг. Публікацію перша леді доповнила світлиною, на які позує в світлій вишиванці з чорним орнаментом.

"Сьогодні, у День Державного прапора, хочеться закликати всіх, хто вірить в Україну: продовжуйте говорити про це за допомогою нашого прапора. Насправді зараз він не лише наш: це колір боротьби за демократичні людські цінності всього світу. Тож і відзначати маємо разом зі світом", — зазначає Зеленська.

Олена Зеленська в День українського прапора

Вишиванку, подібна на ту, яку вдягнула Зеленська, продає вітчизняний бренд Gaptuvalnya за 9500 грн. Сорочку прикрашає дизайнерська вишивка "Рожа". Цей орнамент натхненний старовинними сорочками, а особливостями фасону стали комірець-стійка і довгі зав’язки.

Вишита сорочка від бренду Gaptuvalnya

Перша леді може дати майстер-клас з того, як стильно вдягати речі українських виробників. Як повідомляв "Телеграф", днями Олена Зеленська надягла брошку, що символізує "півника" з Бородянки. Аксесуар вдало доповнив образ.