Олена Зеленська з’явилася в Данії у брошці українського бренду: ціна аксесуара

Дружина Зеленського обрала символічну прикрасу для закордонного візиту

Перша леді Олена Зеленська разом із українським президентом Володимиром Зеленським прибули з робочим візитом до Данії. Для заходу перша леді підібрала стильне вбрання з особливим аксесуаром.

Як повідомляє сторінка Олени Зеленської в Instagram, 20 серпня перша леді відвідала датський Собор Гадерслева. Зокрема, там проходила служба в пам'ять про вбитих окупантами рф українських дітей.

Так, елегантний образ дружини Зеленського складається з штанів та піджака кремового відтінку від бренду AMG Олени Беттяр та Юлії Богдан. За даними Телеграм-каналу Harley Quinn, вартість штанів становить близько 450 доларів (близько 16600 грн), піджака – 500-600 доларів (близько 18400 грн). Доповнюють ансамбль замшеві туфлі-човники в тон комплекту.

Олена Зеленська у Данії

Перша леді обрала образ у світлих тонах

Брошка — акцент наряду

Перша леді зустрілася з українськими біженцями

Акцент наряду – брошка у вигляді півня, створена брендом Gunia Project рік тому. Ціна прикраси варіюється від 4700 до 6400 грн залежно від розміру. Брошка натхненна керамічним глечиком-півником, який вцілів в одній із багатоповерхівок у Бородянці (Київщина) після російських бомбардувань.

Брошка від Gunia Project

Символ того самого стійкого "півника" з Бородянки

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська продемонструвала кілька елегантних образів у ході саміту НАТО у Вільнюсі. Перша леді дала майстер-клас, як носити речі вітчизняних брендів.