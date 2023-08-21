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Елена Зеленская появилась в Дании в броши украинского бренда: цена аксессуара

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Первая леди в стильном образе Новость обновлена 21 августа 2023, 16:05
Первая леди в стильном образе. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Супруга Зеленского выбрала символичное украшение для заграничного визита

Первая леди Елена Зеленская вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским прибыли с рабочим визитом в Данию. Для мероприятия первая леди подобрала стильный наряд с особым аксессуарам.

Как сообщает страница Елены Зеленской в Instagram, 20 августа первая леди посетила датский Собор Гадерслева. В частности, там проходила служба в память об убитых оккупантами рф украинских детях.

Так, элегантный образ супруги Зеленского состоит из брюк и пиджака кремового оттенка от бренда A.M.G. Алены Беттяр и Юлии Богдан. По данным Телеграм-канала Harley Quinn, стоимость брюк составляет порядка 450 долларов (около 16600 грн), пиджака – 500-600 долларов (около 18400 грн). Дополняют ансамбль замшевые туфли-лодочки в тон комплекту.

Елена Зеленская в Дании
Елена Зеленская в Дании
Елена Зеленская в Дании
Первая леди выбрала образ в светлых тонах
Елена Зеленская в Дании
Брошь - акцент наряда
Елена Зеленская в Дании
Первая леди встретилась с украинскими беженцами

Акцент наряда – брошка в виде петушка, созданная брендом Gunia Project год назад. Цена украшения варьируется от 4700 до 6400 грн в зависимости от размера. Брошка вдохновлена керамическим кувшином-петушком, который уцелел в одной из многоэтажек в Бородянке (Киевщина) после российских бомбежек.

Брошь петушок от Gunia Project
Брошь от Gunia Project
Брошь петушок от Gunia Project
Символ того самого стойкого "петушка" из Бородянки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская продемонстрировала несколько элегантных образов в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Первая леди дала мастер-класс, как носить вещи отечественных брендов.

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