Елена Зеленская появилась в Дании в броши украинского бренда: цена аксессуара

Супруга Зеленского выбрала символичное украшение для заграничного визита

Первая леди Елена Зеленская вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским прибыли с рабочим визитом в Данию. Для мероприятия первая леди подобрала стильный наряд с особым аксессуарам.

Как сообщает страница Елены Зеленской в Instagram, 20 августа первая леди посетила датский Собор Гадерслева. В частности, там проходила служба в память об убитых оккупантами рф украинских детях.

Так, элегантный образ супруги Зеленского состоит из брюк и пиджака кремового оттенка от бренда A.M.G. Алены Беттяр и Юлии Богдан. По данным Телеграм-канала Harley Quinn, стоимость брюк составляет порядка 450 долларов (около 16600 грн), пиджака – 500-600 долларов (около 18400 грн). Дополняют ансамбль замшевые туфли-лодочки в тон комплекту.

Елена Зеленская в Дании

Первая леди выбрала образ в светлых тонах

Брошь - акцент наряда

Первая леди встретилась с украинскими беженцами

Акцент наряда – брошка в виде петушка, созданная брендом Gunia Project год назад. Цена украшения варьируется от 4700 до 6400 грн в зависимости от размера. Брошка вдохновлена керамическим кувшином-петушком, который уцелел в одной из многоэтажек в Бородянке (Киевщина) после российских бомбежек.

Брошь от Gunia Project

Символ того самого стойкого "петушка" из Бородянки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская продемонстрировала несколько элегантных образов в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. Первая леди дала мастер-класс, как носить вещи отечественных брендов.