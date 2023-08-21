"Если Украина не выстоит": Зеленский доступно объяснил европейцам, что тогда произойдет

Зеленский рассказал, чего ждет от партнеров

Если Украина не сможет победить российского агрессора, тогда под угрозой окажутся все страны, которые граничат с российской федерацией.

Об этом во время выступления в парламенте Дании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, агрессор в открытой форме дает понять всему миру, что не ограничится лишь одной Украиной.

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит", — сказал президент.

Также Зеленский выразил веру в то, что Украина все же выстоит в этой кровавой войне. По словам Зеленский, весь мир должен услышать, увидеть и почувствовать то, что происходит в нашей стране.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Дания вслед за Нидерландами согласилась передать свои самолеты F-16 на нужды Вооруженных сил Украины. Сколько самолетов будет передано Украине не сообщается, однако на вооружении Дании находится 34 самолета этого типа и еще 10 были на хранении.