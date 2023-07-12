Елена Зеленская продемонстрировала три стильных образа на саммите НАТО в Вильнюсе (фото)

Супруга президента предстала в одежде и аксессуарах от украинских брендов

В Вильнюсе (Литва) проходит второй день саммита НАТО, где решается судьба Украины. Событие собрало лидеров со всего мира, среди которых президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская.

Первая леди уже продемонстрировала три наряда на различных мероприятиях в рамках саммита. Во что одета Елена Зеленская – смотрите в материале "Телеграфа".

Образы Елены Зеленской на саммите НАТО

На саммит НАТО в Вильнюсе первая леди Елена Зеленская прибыла в патриотическом образе. На ней черно-белая вышиванка от Gunia project и брюки от Katimo (оба бренда – украинские). На создание вышитой сорочки "Франка" дизайнеров вдохновила знаменитая борщевская вышивка. Стоимость вышиванки, как у первой леди, 9800 грн. Завершают ансамбль молочная крайка и серьги того же бренда.

Первый образ Зеленской на саммите НАТО. Фото: Getty Images

Первая леди и президент Украины. Фото: Getty Images

Для торжественного ужина в Президентском палаце Елена Зеленская переоделась в стильный костюм голубого цвета от украинского бренда Litkovska. Верхнюю часть наряда украшает ручная вышивка в виде птиц. Дополняют образ лаконичные туфли-лодочки, а также серьги столичного ювелирного бренда Poche jewelry.

Второй наряд супругов Зеленских. Фото: Getty Images

Украинские лидеры в центре внимания фотографов. Фото: Getty Images

Стильный образ первой леди. Фото: Getty Images

Во второй день саммита Елена Зеленская вместе с первыми леди Турции и Литвы посетили Украинский центр. В этот раз супруга президента Украины появилась в темно-синем платье от украинского бренда the COAT с белым воротником и окантовкой на рукавах. Дополняют наряд туфли в тон. Желтый цветок на груди первой леди – самодельный подарок от детей-беженцев.

Елена Зеленская, Эмине Эрдоган и Диана Науседа

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вышиванки носят Владимир и Елена Зеленские, Валерий Залужный. Этот элемент украинской культуры сегодня получил новое дыхание и стал частью нарядов высокопоставленных персон нашего государства и не только.