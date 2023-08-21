"Якщо Україна не вистоїть": Зеленський доступно пояснив європейцям, що тоді станеться

Зеленський розповів, чого чекає від партнерів

Якщо Україна не зможе перемогти російського агресора, під загрозою опиняться всі країни, які межують з російською федерацією.

Про це під час виступу у парламенті Данії заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, агресор у відкритій формі дає зрозуміти усьому світу, що не обмежиться лише однією Україною.

"Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах та селах. Але відкрито каже, що Україною не обмежиться. Потім після нашої країни вони хочуть зазнати цих страждань далі до Європи, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Усі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", — сказав президент.

Також Зеленський висловив віру в те, що Україна все ж таки переможе у цій кривавій війні. За словами Зеленського, весь світ має почути, побачити та відчути те, що відбувається в нашій країні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Данія за Нідерландами погодилася передати свої літаки F-16 на потреби Збройних сил України. Скільки літаків буде передано Україні не повідомляється, проте на озброєнні Данії знаходиться 34 літаки цього типу та ще 10 були на зберіганні.