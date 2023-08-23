В День флага Елена Зеленская показала стильный образ с вышиванкой: сколько стоит сорочка украинского бренда (фото)

Для праздника Зеленская выбрала вышитую старинным орнаментом сорочку

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником Дня Государственного флага Украины. Супруга президента 23 августа 2023 года показала стильный образ с вышиванкой украинского производителя.

На странице в Instagram Елена Зеленская написала, что для нее значит украинский флаг. Публикацию первая леди дополнила фотографией, на которую позирует в светлой вышиванке с черным орнаментом.

"Сегодня, в День Государственного флага, хочется призвать всех, кто верит в Украину: продолжайте говорить об этом с помощью нашего флага. На самом деле сейчас он не только наш: это цвет борьбы за демократические человеческие ценности всего мира. Поэтому и отмечать должны вместе с миром", — отмечает Зеленская.

Елена Зеленская в День украинского флага

Вышиванку, похожую на ту, которую надела Зеленская, продает отечественный бренд Gaptuvalnya за 9500 грн. Сорочку украшает дизайнерская вышивка "Рожа". Этот орнамент вдохновлен старинными сорочками, а особенностями фасона стали воротничок-стойка и длинные завязки.

Вышитая сорочка от бренда Gaptuvalnya

Первая леди может дать мастер-класс по тому, как стильно надевать вещи украинских производителей. Как сообщал "Телеграф", на днях Елена Зеленская надела брошь, символизирующую "петушка" из Бородянки. Аксессуар удачно дополнил образ.