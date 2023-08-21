Собираемся на День Независимости: с чем надеть вышиванку, чтобы образ был стильным (фото)

В праздник 24 августа многие украинцы носят вышитые сорочки

Вышиванка – один из главных атрибутов национального костюма украинцев. Эта вещь давно стала не просто "музейным экспонатом", а гармонично вписывается в праздничные и повседневные образы.

Как стильно носить вышиванку? Подробнее рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram.

В преддверии Дня Независимости Украины 24 августа, который в 2023 году отмечается в четверг, модницы готовят праздничные наряды. Идеальным вариантом для вашего образа станут вышитые сорочки, платья и жилеты. Не стоит полностью облачаться в народную одежду, а лишь умело вплетите элемент национального костюма в современный аутфит.

Вышиванки отменно сочетаются с брюками, джинсами, шортами и юбками. Рубашки и платья сегодня носят хоть с обувью на каблуках (босоножками, туфлями, ботильонами), хоть с кедами, сандалиями и даже кроссовками. Именно вышивка поможет вам создать наряд в этностиле и добавить в ваш образ патриотические нотки.

Стильные образы с вышиванкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские вышитые сорочки часто примеряют знаменитости по всему миру. Недавно в вышиванке появилась американская актриса, обладательница "Оскара" Сьюзен Сарандон.