Збираємось на День Незалежності: з чим одягти вишиванку, щоб образ був стильним (фото)

У свято 24 серпня багато українців носять вишиті сорочки

Вишиванка – один із головних атрибутів національного костюма українців. Ця річ давно стала не просто "музейним експонатом", а гармонійно вписується у святкові та повсякденні образи.

Як стильно носити вишиванку? Детальніше розповідає стилістка Ната Москаленко у Instagram.

Напередодні Дня Незалежності України 24 серпня, який у 2023 році відзначається у четвер, модниці готують святкове вбрання. Ідеальним варіантом для вашого образу стануть вишиті сорочки, сукні та жилети. Не варто повністю одягатися в народний одяг, а лише вміло вплетіть елемент національного костюма в сучасний аутфіт.

Вишиванки чудово поєднуються зі штанами, джинсами, шортами та спідницями. Сорочки й сукні сьогодні носять хоч із взуттям на підборах (босоніжками, туфлями, ботильйонами), хоч із кедами, сандалями та навіть кросівками. Саме вишивка допоможе вам створити вбрання в етностилі й додати у ваш образ патріотичні нотки.

Стильні образи з вишиванкою

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські вишиванки часто приміряють знаменитості по всьому світу. Нещодавно у вишиванці з’явилася американська актриса, володарка "Оскара" Сьюзен Сарандон.