Леся Никитюк в эффектном вышитом платье мини поздравила украинцев с Днем Независимости (фото)

Ведущая поблагодарила украинских защитников, которые каждый день борются за независимость страны

Украинская ведущая Леся Никитюк 24 августа 2023 года разместила в социальных сетях поздравление с Днем Независимости Украины. Заодно звезда показала стильный праздничный образ с платьем-вышиванкой.

Стильное платье длины мини подчеркнуло красивую фигуру звезды и длинные ноги. В Instagram 35-летнюю Лесю Никитюк засыпали комплиментами.

Так, Леся Никитюк поделилась с подписчиками строками стихотворения Лины Костенко "Буває, часом сліпну від краси". Там идет речь о красоте Украины. Также ведущая выразила благодарность украинским защитникам и защитницам, которые и борются за сохранение независимости страны и дают отпор оккупантам. "Низкий вам поклон": добавила Леся.

На снимках Леся Никитюк позирует в Киеве на фоне монумента "Родина-мать". Ведущая надела черное платье длины мини с вышитым орнаментом. Дополняет наряд золотое украшение. Легкие волны на волосах придают образу игривую нотку.

Вышиванка создана украинским брендом Miss Diamond. Модель Jasmine, как на известной ведущей, стоит 6900 грн.

В комментариях звезду поздравляют в ответ и "купают" в комплиментах:

"Леся Ивановна, ну какая же вы красивая";

"Какая вы шикарная, и ваше платье тоже";

"Вы невероятно красивы в этой вышиванке!"

Образ Леси Никитюк понравился ее фанам

Стильную вышиванку в честь праздников показала и первая леди. Ранее "Телеграф" сообщал, что Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем флага в вышиванке украинского производства.