Леся Никитюк в эффектном вышитом платье мини поздравила украинцев с Днем Независимости (фото)
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Ведущая поблагодарила украинских защитников, которые каждый день борются за независимость страны
Украинская ведущая Леся Никитюк 24 августа 2023 года разместила в социальных сетях поздравление с Днем Независимости Украины. Заодно звезда показала стильный праздничный образ с платьем-вышиванкой.
Стильное платье длины мини подчеркнуло красивую фигуру звезды и длинные ноги. В Instagram 35-летнюю Лесю Никитюк засыпали комплиментами.
Так, Леся Никитюк поделилась с подписчиками строками стихотворения Лины Костенко "Буває, часом сліпну від краси". Там идет речь о красоте Украины. Также ведущая выразила благодарность украинским защитникам и защитницам, которые и борются за сохранение независимости страны и дают отпор оккупантам. "Низкий вам поклон": добавила Леся.
На снимках Леся Никитюк позирует в Киеве на фоне монумента "Родина-мать". Ведущая надела черное платье длины мини с вышитым орнаментом. Дополняет наряд золотое украшение. Легкие волны на волосах придают образу игривую нотку.
Вышиванка создана украинским брендом Miss Diamond. Модель Jasmine, как на известной ведущей, стоит 6900 грн.
В комментариях звезду поздравляют в ответ и "купают" в комплиментах:
- "Леся Ивановна, ну какая же вы красивая";
- "Какая вы шикарная, и ваше платье тоже";
- "Вы невероятно красивы в этой вышиванке!"
Стильную вышиванку в честь праздников показала и первая леди. Ранее "Телеграф" сообщал, что Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем флага в вышиванке украинского производства.