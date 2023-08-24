Пентагон ухвалив рішення щодо навчання українських пілотів на F-16: ЗМІ озвучили терміни

Тривалість навчання займе кілька місяців

У США остаточно вирішили брати участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16. Вже цієї осени перші групи пілотів прибудуть безпосередньо до Америки для навчання.

Про це повідомив американський чиновник, передає The New York Times. До цього моменту передбачалося, що навчання спочатку відбуватиметься лише на території європейських країн.

Так, минулого тижня у Пентагоні повідомляли, що навчання десятка українських пілотів у США розпочнеться лише тоді, коли європейська коаліція під керівництвом Нідерландів та Данії досягне свого потенціалу. Однак у четвер, 24 серпня, було вирішено змінити підхід: перші українські пілоти прибудуть до США, як тільки Україна їх ідентифікує. У планах Пентагону розпочати навчання вже у вересні.

NYT зазначає, що до сьогоднішнього дня було невідомо, чи навчатимуть США пілотів, спочатку призначених для участі в європейських програмах навчання, чи це буде додаткова група. Остаточне рішення було ухвалено лише у другій половині у четвер, 24 серпня, у День незалежності України.

"Пілоти спочатку пройдуть навчання англійській мові в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні", — передає видання слова анонімного американського чиновника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова навчити українських льотчиків і не лише.