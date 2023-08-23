У США знову обнадіяли Україну з приводу F-16

Дві країни готові надати авіацію Україні

Сполучені Штати готові навчати українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні. Проте конкретного рішення щодо цього питання ще не прийнято.

Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу. Він назвав умову, за якої США навчатимуть українських пілотів.

Представник Міноборони країни зазначив, що США "готові підтримати навчання" на континентальній частині Сполучених Штатів. Це відбудеться у випадку, якщо буде "вичерпано відповідну здатність у Європі".

Де саме в США могло б відбуватися таке навчання, поки неясно. У разі відповідного рішення такі бази буде визначено.

"Я не можу зараз сказати, на яких саме базах може відбуватися навчання, але, звичайно, якщо рішення буде ухвалене, і ми рухатимемося вперед, ми обов’язково повідомимо вас про це", – резюмував Райдер.

Варто зазначити, що аналогічну інформацію повідомила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, Штати готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої зможуть впоратися європейські країни.

Як повідомляв "Телеграф", літаки F-16 готові передати Україні Нідерланди та Данія. У Міністерстві оборони Данії заявили, що керівництво країни продовжить працювати над тим, щоб більше країн приєдналися до "коаліції винищувачів" та допомогли Україні із захистом неба від російського терору.