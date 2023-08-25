Одещину ночью дважды "кошмарили" ракетами: первые подробности атаки

Первую тревогу в области объявляли около полуночи, вторую — ближе к рассвету.

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей мирной Одесщины. В ночь на 25 августа в регионе дважды раздавались сигналы воздушной тревоги. Очевидцы и мониторинговые паблики сообщали о взрывах, некоторые из которых слышали даже в Одессе.

Первые детали атаки раскрыл спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что враг два раза пытался атаковать область с помощью крылатых ракет.

Целью первой атаки стал город Черноморск, откуда нередко в плавание выходят сухогрузы с зерном. По предварительным данным, россияне использовали две ракеты типа Х-35/59. Однако ни одна из них не достигла своей цели, ведь силы ПВО оперативно отработали по ним.

Повторно сирены воздушной тревоги в Одесской области зазвучали около четырех утра. По данным мониторинговых пабликов, оккупанты пытались атаковать регион с помощью "Калибров". О попаданиях не сообщалось, вероятно, противовоздушная оборона тоже отработала с ювелирной точностью.

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Напомним, что это далеко не первая атака на Одесщину в августе 2023 года. В большинстве своем россияне применяют смешанный тип боеприпасов, часто нанося удары иранскими "шахедами". Из-за этого, в частности, в одном из портов на Дунае пострадало зернохранилище.