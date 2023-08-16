Было несколько волн "шахедов": Одещина снова оказалась под ударом врага

В ночь на 16 августа на Одесскую область была новая атака "шахедами".

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, силы ПВО сбивали вражеские беспилотники в небе над регионом.

"Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах!" — писал ночью чиновник.

Отметим, что также удары подтвердили и в командовании Воздушных сил ВСУ. Там написали, что область атаковали две группы ударных БПЛА.

"Шахеды" заходят в устье Дуная! Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие", — уточняли военные.

В местных пабликах писали, что в регионе были слышны звуки взрывов, там же уточняли, что работает ПВО. Также звуки взрывов слышали и в Николаевской области.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области был объявлен около 5 часов утра.

О разрушениях или пострадавших в результате ночных ударов по Одесской области не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, в Львовской и Хмельницкой областях.