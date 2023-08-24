Живет и процветает: оккупанты насмешили снимками пустых пляжей Бердянска

У оккупантов слово "процветание" приобретает новый смысл

Некогда курортный Бердянск переживает не лучшие времена, — после начала оккупации выехало много жителей, перестали приезжать отдыхающие в прежних количествах, периодически слышно взрывы.

Однако российские оккупанты в традиционной для себя манере делают вид, что "все идет по плану". Даже делятся в социальных сетях снимками почти пустых пляжей Бердянска, утверждая, что город "процветает".

Так, на одном из подконтрольных россиянам каналах про Бердянск в Telegram вечером 24 августа опубликовали фото с пляжа, где видно всего несколько десятков человек. И это в конце августа, когда температура воздуха днем еще находится в районе около 30 градусов Цельсия и отличные условия для отдыха.

"Курорт-Бердянск живет и процветает!", — говорится в подписи к фотографиям.

А вот сами фото поближе:

Украинцы отреагировали на ситуацию с юмором, вспоминая Бердянск до оккупации, — с заполненными пляжами, где сложно было даже найти место для покрывала.

"Может для россиян так и выглядит жизнь и процветание", "Что сделали с городом", "Никогда не видел такого Бердянска", "Зимой людей больше купалось, чем на этих фото летом", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, что сейчас происходит в некогда курортной Кирилловке, — другом очень популярном ранее курорте на Азовском море.