Непобедимый народ: еще один украинский флаг заметили на оккупированной территории (видео)

Жители города демонстрируют россиянам, что оккупация их не сломала и они по-прежнему ждут освобождения

В День Независимости нашей страны украинский флаг украсил не только Крым, а и временно оккупированный Бердянск в Запорожской области. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Сине-желтый флаг в четверг, 24 августа, установил на одной из улиц города кто-то из местных жителей. Информацию об этом распространили в местных пабликах.

"Бердянцы прислали видео и утверждают, что сегодня утром на посту на Мелитопольском шоссе развивалось украинское знамя! Его установили ночью, а оккупанты смогли снять только у обеда", — говорится в Telegram-канале "Бердянськ Сьогодні".

Местные жители отмечают, что к обеду россияне добрались до флага и сняли его. Тем не менее таким образом горожане в очередной раз продемонстрировали захватчикам, что временная оккупация не сломила их и они по-прежнему ждут, когда Украина освободит их из "лап" оккупанта.

Отметим, что в ночь на 24 августа в ходе совместной спецоперации ГУР при поддержке ВМСУ, в Крыму удалось уничтожить вражескую технику. После успешного завершения операции бойцы установили украинский флаг и без потерь покинули место событий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощным поздравлением граждан с Днем Независимости. Он выразил свою благодарность всем, кто причастен к независимости нашей страны.