Непереможний народ: ще один український прапор помітили на окупованій території (відео)

Жителі міста демонструють росіянам, що окупація їх не зламала і вони, як і раніше, чекають на звільнення

У День Незалежності нашої країни український прапор прикрасив не лише Крим, а й тимчасово окупований Бердянськ у Запорізькій області. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Синьо-жовтий прапор у четвер, 24 серпня, встановив на одній із вулиць міста хтось із місцевих мешканців. Інформацію про це поширили у місцевих пабликах.

"Бердянці надіслали відео та стверджують, що сьогодні вранці на посту на Мелітопольському шосе розвивався український прапор! Його встановили вночі, а окупанти змогли зняти лише біля обіду", — йдеться у Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні".

Місцеві жителі зазначають, що до обіду росіяни дісталися прапора та зняли його. Проте таким чином городяни вкотре продемонстрували загарбникам, що тимчасова окупація не зламала їх і вони, як і раніше, чекають, коли Україна звільнить їх із "лап" окупанта.

Зазначимо, що в ніч проти 24 серпня під час спільної спецоперації ГУР за підтримки ВМСУ, у Криму вдалося знищити ворожу техніку. Після успішного завершення операції бійці встановили український прапор та без втрат покинули місце подій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський виступив із потужним привітанням громадян із Днем Незалежності. Він висловив свою подяку всім, хто причетний до незалежності нашої країни.