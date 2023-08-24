"Без боротьби ми б не відчули незалежність": бійці ЗСУ на Донбасі поспілкувалися з "Телеграфом" (відео)

Захисники впевнені, що настане час і ми піднімемо над усіма окупованими територіями наш прапор та повноцінно відзначимо День Незалежності

У четвер, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Це свято у зв’язку з повномасштабною війною в нашій країні багато людей почали сприймати по-іншому, і для них воно набуло свого сенсу. Нині цю заповітну незалежність наші військові буквально виборюють на фронті.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на Донбасі та взяв невеликі інтерв’ю у наших воїнів. Вони розповіли, що для них означає незалежність України.

"Для нас боротьба за незалежність, на жаль, дається дуже важко. Це кров наших побратимів. Для мене незалежність загалом була важлива, а зараз тим більше, тому що дуже багато полягло хлопців. Запитують: "Що найскладніше на війні?", Найскладніше — це втрачати побратимів. Найбільше зараз я хочу, щоб наша Україна була незалежною, тому що ми не маємо права здатися і відступити назад", — сказала військовослужбовиця Катерина.

Військовий із позивним "Вітамін" висловив свою позицію щодо того, що для нього означає незалежність рідної країни.

"Я відчуваю, що зараз той період, коли ми повинні ще скромно це свято відзначати, тому що ми тільки на шляху. На тому шляху, який дасть нам повноцінно на повні груди вранці вдихнути й сказати: "Так, сьогодні ми дійсно відзначаємо це свято і маємо на нього повне право". Поки ми тільки стаємо на цей шлях. Боремося за рахунок великих втрат, за рахунок свого часу. Молодого часу. Але ми ні про що не шкодуємо. Прийде час і ми піднімемо над усіма окупованими територіями наш прапор і повноцінно відзначимо День Незалежності й зможемо дивлячись у вічі своїм дітям сказати: "Ми вільні, ми незалежні". Ось так я бачу це свято", — розповів кореспондентові воїн.

На запитання про те, чи була, на його думку, Україна колись такою незалежною, як сьогодні, захисник відповів наступне:

"Я думаю, що для нас у даному моменті найбільш сформовані ті речі, які нам заважають. Я не можу сказати, вільніша вона чи ні. Але зараз, як мені здається, максимум розуміння в суспільстві, що саме стоїть між нами й тією самою свободою, якої ми прагнемо ".

Без цієї боротьби, як зазначає військовий, ми не відчули б незалежність.

"Як можна відчути смак страви, якщо ти на неї не заробив, якщо ти її не готував, не вкладав у неї душу? Так само як можна відчути задоволення від повернення в будинок, який ти не купив чи не збудував? Свобода — це не має бути закритий кордон чи ще щось, це має бути просто внутрішнє відчуття у кожного українця, що я живу на своїй землі, я на ньому вільний, я маю право приймати рішення та бути ні від кого не залежним", — підсумував він.

Військовослужбовець із позивним "Моряк" розповів, що для нього незалежність — це бути вільним. Щоби російські окупанти не приходили на нашу землю і не вбивали наших людей, не захоплювали наші території.

"Найголовніше — ми боремося за свої будинки, сім’ї, за нашу вільну Україну. Разом до перемоги. Хочу побажати всім міцного здоров’я, воно зараз нам дуже потрібне", — зазначив захисник.

За його словами, зараз День незалежності воїни не відзначатимуть. Зараз у них є важливі завдання у бойовій зоні й вони займаються тим, щоб швидше привести Україну до тієї самої заповітної незалежності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила, що українські військові досягли чергового успіху на фронті — вони зайшли до села Роботине.