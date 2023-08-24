"Без борьбы мы бы не почувствовали независимость": бойцы ВСУ на Донбассе пообщались с "Телеграфом" (видео)

Защитники уверены, что придет время и мы поднимем над всеми оккупированными территориями наш флаг и полноценно отметим День Независимости

В четверг, 24 августа, Украина празднует День Независимости. Этот праздник в связи с полномасштабной войной в нашей стране многие люди стали воспринимать по-другому, и для них он приобрел свой смысл. Сейчас эту заветную независимость наши военные буквально выбарывают на фронте.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Донбассе и взял небольшие интервью у наших воинов. Они рассказали, что для них означает независимость Украины.

"Для нас борьба за независимость, к сожалению, дается очень тяжело. Это кровь наших побратимов. Для меня независимость в целом была важна, а сейчас тем более, так как очень много полегло парней. Спрашивают: "Что самое сложное на войне?", самое сложное — это терять побратимов. Больше всего сейчас я хочу, чтобы наша Украина была независимой, так как мы не имеем права сдаться и отступить назад", — сказала военнослужащая Екатерина.

Военный с позывным "Витамин" высказал свою позицию насчет того, что для него означает независимость родной страны.

"Я чувствую, что сейчас тот период, когда мы должны еще скромно этот праздник отмечать, потому что мы только на пути. На том пути, который даст нам полноценно полной грудью утром вдохнуть и сказать: "Да, сегодня мы действительно отмечаем этот праздник и имеем на него полное право". Пока мы только становимся на этот путь. Боремся за счет больших потерь, за счет своего времени. Молодым временем. Но мы ни о чем не жалеем. Придёт время и мы поднимем над всеми оккупированными территориями наш флаг и полноценно отметим День Независимости и сможем глядя в глаза своим детям сказать: "Мы свободны, мы независимы". Вот так я вижу этот праздник", — рассказал нашему корреспонденту воин.

На вопрос о том, была ли по его мнению Украина когда-нибудь такой независимой, как сегодня, защитник ответил следующее:

"Я думаю, что для нас в данном моменте наиболее сформированы те вещи, которые нам мешают. Я не могу сказать, свободнее она или нет. Но сейчас, как мне кажется, максимум понимания в обществе, что именно стоит между нами и той самой свободой, к которой мы стремимся".

Без этой борьбы, как отмечает военный, мы бы не ощутили независимость.

"Как можно почувствовать вкус блюда, если ты на него не заработал, если ты ее не готовил, не вкладывал в нее душу? Так же само, как можно почувствовать удовольствие от возвращения в дом, который ты не купил или не построил? Эта свобода — это не должна быть закрытая граница или еще что-то, это должно быть просто внутреннее ощущение у каждого украинца, что я живу на своей земле, я на ней свободен, я имею право принимать решения и быть ни от кого не зависимым", — подытожил он.

Военнослужащий с позывным "Моряк" рассказал, что для него независимость — это быть свободным. Чтобы российские оккупанты не приходили на нашу землю и не убивали наших людей, не захватывали наши территории.

"Самое главное — мы боремся за свои дома, семьи, за нашу свободную Украину. Вместе все к победе. Хочу пожелать всем препкого здоровья, оно сейчас нам очень нужно", — отметил защитник.

По его словам, в данный момент День независимости воины не будут отмечать. Сейчас у них есть важные задачи в боевой зоне и они занимаются тем, чтобы скорее привести Украину к той самой заветной независимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр официально подтвердила, что украинские военные достигли очередного успеха на фронте — они зашли в село Роботино.