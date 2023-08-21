В оккупированном Бердянске снова взрывы: в сети пишут об ударах по базам россиян

В тылах оккупантов неспокойно

В оккупированном россиянам Бердянске в понедельник, 21 августа, прозвучала вторая за день серия взрывов.

Так в украинских telegram-каналах появилась информация о том, что это является следствием прилетов по российским военным базам, расположенным возле города.

Немного больше ясности привнес городской глава Мелитополя Иван Федоров, который сообщил, что это уже второй взрыв за сегодняшний день. При этом произошел он примерно в том же районе, что и предыдущий.

"Что-то неладное происходит у раш*стов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая якобы была сбита раньше", — отметил он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщалось ранее, первый взрыв в Бердянске прозвучал около 13:00. Тогда оккупационные "власти" сообщили, что речь идет о взрыве сбитой ракеты, однако тревогу над городом включили уже после взрыва.

Напомним, в конце июня в Бердянске прозвучала серия мощных взрывов. Тогда сообщалось, что причиной взрывов стало поражение ВСУ вражеского склада ГСМ и штаба. Оба объекта располагались в пригороде.