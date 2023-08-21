В окупованому Бердянську знову вибухи: у мережі пишуть про удари по базах росіян

У тилах окупантів неспокійно

В окупованому росіянами Бердянську у понеділок, 21 серпня, пролунала друга за день серія вибухів.

Так в українських telegram-каналах з’явилася інформація про те, що це є наслідком прильотів по російським військовим базам, розташованим біля міста.

Дещо більше ясності привніс міський голова Мелітополя Іван Федоров, який повідомив, що це вже другий вибух за сьогоднішній день. При цьому він відбувся приблизно в тому ж районі, що й попередній.

"Щось недобре відбувається у раш*стів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли "заспокоїти" пропагандою про знищення ракети, яка нібито була збита раніше", — зазначив він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомлялося раніше, перший вибух у Бердянську пролунав близько 13.00. Тоді окупаційна "влада" повідомила, що йдеться про вибух збитої ракети, проте тривогу над містом включили вже після вибуху.

Нагадаємо, наприкінці червня у Бердянську пролунала серія потужних вибухів. Тоді повідомлялося, що причиною вибухів стала поразка ЗСУ ворожого складу ПММ та штабу. Обидва об’єкти розташовувалися у передмісті.