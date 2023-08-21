У Ростові пролунали потужні вибухи, у будинках повилітали шибки: перші відео та деталі

Версії того, що трапилося, розходяться

У російському місті Ростов-на-Дону прогриміли три потужні вибухи. В результаті в деяких будинках буквально вилетіли шибки.

Про це повідомляють у різних Telegram-каналах, публікуючи відео з моменту вибуху.

"Жителі Ростова-на-Дону повідомляють про кілька вибухів, деякі повідомляють про тріснуте скло після потрійного вибуху. Офіційної інформації від влади поки не надходило", — йдеться в повідомленні в одному з пабліків.

Очевидці події у соціальних мережах зазначили, що вибухи сталися у центрі міста. Також варто додати, що деякі російські ТГ-канали вже пишуть, що це була робота ППО і, за попередньою інформацією, в районі Ростова-на-Дону було збито ракету.

Водночас у Telegram-каналі SHOT опублікували відео з моменту вибуху.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також прокоментував інцидент. За його заявою, звук, який чули городяни, це нібито був "перехід літака на надзвук".

"У зв’язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", — сказав він.

Як відреагували у мережі

Після кожного вибухового інциденту в соцмережах традиційно з’являється маса коментарів із жартами та мемами з цього приводу. Ця подія не стала винятком.

До речі, самі росіяни чомусь не хочуть вірити губернатору у його версію походження гучних хлопків у місті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 21 серпня в Підмосков’ї було збито безпілотний літальний апарат. Як пізніше з’ясувалося, його уламки впали неподалік будинку відомої російської пропагандистки маргарити симоньян.