В Ростове прогремели мощные взрывы, в домах повылетали стёкла: первые видео и детали

Версии случившегося расходятся

В российском городе Ростов-на-Дону прогремели три мощных взрыва. В результате в некоторых домах буквально вылетели стекла.

Об этом сообщают в различных Telegram-каналах, публикуя видео с моментом взрыва.

"Жители Ростова-на-Дону сообщают о нескольких взрывах, некоторые сообщают о треснувших стеклах после тройного взрыва. Официальной информации от властей пока не поступало", — говорится в сообщении в одном из пабликов.

Очевидцы происшествия в социальных сетях отметили, что взрывы случились в центре города. Также стоит добавить, что некоторые российские ТГ-каналы уже пишут, что это была работа ПВО и, по предварительной информации, в районе Ростова-на-Дону была сбита ракета.

В то же время в Telegram-канале SHOT опубликовали видео с момента взрыва.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также прокомментировал инцидент. Согласно его заявлением, звук, который слышали горожане, это якобы был "переход самолета на сверхзвук".

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", — сказал он.

Как отреагировали в сети

После каждого взрывного инцидента в соцсетях традиционно появляется масса комментариев с шутками и мемами по данному поводу. Это событие не стало исключением.

К слову, сами россияне почему-то не хотят верить губернатору в его версию происхождения громких хлопков в городе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 21 августа в Подмосковье был сбит беспилотный летательный аппарат. Как позже выяснилось, его обломки упали неподалеку от дома известной российской пропагандистки маргариты симоньян.