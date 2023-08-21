Загрустил очередной мост? В Бердянске прогремел мощный взрыв, есть интересные детали (фото, видео)

Оккупанты говорят, что взрыв плановый

В Бердянске в районе Военного городка прогремел мощный взрыв, после чего над местом происшествия начал подниматься черный дым.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы.

Оккупационные "власти" уже успели в своем стиле заявить, что ситуация под контролем и якобы ничего не произошло.

"Оккупанты сообщили, что звук раздавшегося в районе Военного городка взрыва — это следствие уничтожения части ракеты, которая была сбита ранее. Но если это было запланировано, то почему в это время звучала воздушная тревога?" — говорится в сообщении.

Интересно, что тревога в городе зазвучала около 13:00, а спустя несколько десятков минут прогремел взрыв.

В то же время в чатах города пишут, что при взрыве повреждения получил мост в районе Военного городка. Также оккупанты перекрыли движение на том направлении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня в Бердянске прозвучала серия мощных взрывов. Тогда сообщалось, что причиной взрывов стал вражеский склад ГСМ и штаб, который успешно поразили ВСУ. Оба объекта располагались в пригороде курорта.