"Русский мир" продолжает убивать курорты Азовского побережья: будни оккупированной Кирилловки (фото, видео)

Как ныне живет и во что превратился когда-то популярный, а ныне оккупированный поселок Кирилловка Запорожской области

Российские захватчики продолжают уничтожать все украинское, к чему прикасаются. В этом списке — и когда-то известный на всю Украину курортный поселок Кирилловка, побережье которого в большинстве своем является убежищем только для морских чаек.

Отдыхающих здесь немного – появляются преимущественно на выходных, а в будни пляжи почти пусты. Купаются и загорают только местные жители, не выехавшие из оккупации. Ранее, в мирное время, лето для них было сезоном заработка и отдыхать было некогда, сообщает "РИА-Мелитополь".

Курортный поселок Кирилловка: в будни пляжи почти пусты.

Оккупанты превратили Кирилловку в захолустье

"Желающих сдать комнаты в Кирилловке сегодня нет. И надписей "Есть свободные места" на воротах, как это было в мирное время, тоже нет. Так что снять жилье — проблема. Многие дворы поросли травой. Все закрыто. Поселок вымирает. Шаг в сторону от центрального бульвара — и никого. Из приезжих — мелитопольцы и только на центральных пляжах. На весь поселок работает штук пять магазинов и один бар на центральном пляже. Радио не работает, интернет очень плохой", — рассказывает жительница Мелитополя.

Вместо этого вертолеты К-52 и МИГ баражируют побережья раз десять в день. Также местные жители утверждают, что четко по графику каждые 15 минут высоко в небе нарезает круги вражеский самолет.

Кирилловка: вертолеты К-52 и МИГ баражируют побережья раз десять в день

Каждые 15 минут в небе над Кирилловкой нарезает круг самолет

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