Живе та процвітає: окупанти насмішили знімками порожніх пляжів Бердянська

У окупантів слово "процвітання" набуває нового сенсу

Деколи курортний Бердянськ переживає не найкращі часи — після початку окупації виїхало багато мешканців, перестали приїжджати відпочиваючі в колишніх кількостях, періодично чути вибухи.

Однак російські окупанти в традиційній для себе манері вдають, що "все йде за планом". Навіть діляться у соціальних мережах знімками майже порожніх пляжів Бердянська, стверджуючи, що місто "процвітає".

Так, на одному з підконтрольних росіянам каналах про Бердянськ у Telegram увечері 24 серпня опублікували фото з пляжу, де видно лише кілька десятків людей. І це наприкінці серпня, коли температура повітря вдень ще знаходиться в районі близько 30 градусів Цельсія та чудові умови для відпочинку.

"Курорт-Бердянськ живе і процвітає!", — йдеться у підписі до фотографій.

А ось самі фото ближче:

Українці відреагували на ситуацію з гумором, згадуючи Бердянськ до окупації, із заповненими пляжами, де складно було навіть знайти місце для покривала.

"Може, для росіян так і виглядає життя і процвітання", "Що зробили з містом", "Ніколи не бачив такого Бердянська", "Взимку людей більше купалося, ніж на цих фото влітку", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, що зараз відбувається в деколи курортній Кирилівці, — іншому дуже популярному раніше курорті на Азовському морі.