Победить на фронте рф не может: Данилов предупредил о российском "плане Б"

Давать прогнозы о ходе войны тяжело, но уже ясно, что рф победить в ней не может

россия не может добиться своих целей в Украине военным путем, Силы обороны вытесняют оккупантов с нашей земли. Поэтому у рф есть план Б.

Такую оценку ситуации дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода". По его словам, прогнозы на войне — дело неблагодарное.

"На сегодняшний день я не думаю, что в мире есть человек, который может вам дать эти прогнозы. Еще раз подчеркиваю, прогнозы на войне – это не совсем корректная вещь. Это зависит от многих обстоятельств, зависит от многих вещей, которые будут происходить в том числе не только на россии, но и в других странах мира. Потому что весь мир связан между собой", — отметил он.

Однако, по словам Данилова, военной победы в Украине у россии достичь не получается. Она имеет альтернативные пути.

"Единственное, хочу заметить, что российская федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться расшатать нашу страну", — пояснил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что украинцам нужно быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает россия. Речь о медиа-коллаборантах, которых в последнее время фиксируют все больше и больше. Данилов добавил, что эти коллаборанты в свое время приехали из Луганска и "с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах".

"К сожалению, не на территории нашей страны. Но, тем не менее, выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", — описал ситуацию он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Данилов пояснил, почему Украине необходимо освободить Крым и как это будет происходить.