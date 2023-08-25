Победить на фронте рф не может: Данилов предупредил о российском "плане Б"
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Давать прогнозы о ходе войны тяжело, но уже ясно, что рф победить в ней не может
россия не может добиться своих целей в Украине военным путем, Силы обороны вытесняют оккупантов с нашей земли. Поэтому у рф есть план Б.
Такую оценку ситуации дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода". По его словам, прогнозы на войне — дело неблагодарное.
"На сегодняшний день я не думаю, что в мире есть человек, который может вам дать эти прогнозы. Еще раз подчеркиваю, прогнозы на войне – это не совсем корректная вещь. Это зависит от многих обстоятельств, зависит от многих вещей, которые будут происходить в том числе не только на россии, но и в других странах мира. Потому что весь мир связан между собой", — отметил он.
Однако, по словам Данилова, военной победы в Украине у россии достичь не получается. Она имеет альтернативные пути.
"Единственное, хочу заметить, что российская федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться расшатать нашу страну", — пояснил секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что украинцам нужно быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает россия. Речь о медиа-коллаборантах, которых в последнее время фиксируют все больше и больше. Данилов добавил, что эти коллаборанты в свое время приехали из Луганска и "с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах".
"К сожалению, не на территории нашей страны. Но, тем не менее, выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", — описал ситуацию он.
Как сообщал "Телеграф", ранее Данилов пояснил, почему Украине необходимо освободить Крым и как это будет происходить.