Российская ракета разбила десятки объектов в Днепре: что известно о пострадавших (фото разрушений)

В результате прилета есть повреждения жилых домов

Во время ночного удара по Днепру 15 августа ракета оккупантов частично разрушила транспортный объект. Там пострадали семеро человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его информации, в небе над городом удалось сбить одну вражескую ракету.

"Среди ночи – мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Есть и попадание. Разрушен транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", — уточнил Лысак.

По данным главы региона, повреждения в результате удара также получили еще с десяток объектов.

"В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что также оккупанты били по Днепру в ночь на 15 августа, тогда попали в промышленное предприятие.