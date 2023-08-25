"Трамп на стадии личинки". Кем является кандидат в президенты США Рамасвами, который хочет оставить Украину без помощи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 759
Республиканец начал праймериз с ерунды об Украине
В США сейчас в самом разгаре предвыборная кампания – кандидаты, претендующие на президентское кресло в 2024 году, уже начали бороться за номинацию на праймериз (дебатах). Конкурент Трампа, республиканец Вивек Рамасвами индийского происхождения, представил свой гениальный взгляд на то, как закончить войну в Украине. Он предложил прекратить военную поддержку и финансирование.
Это не первый раз, когда Рамасвами странно высказывается о нападении россии на Украину, он по-прежнему был сторонником идеи того, что Украина должна пойти на большие уступки агрессору. Отметим сразу, что не все кандидаты-республиканцы придерживаются таких взглядов, например Никки Гейли называет Украину передовой линией обороны США. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно о Рамасвами.
Взгляды на Украину
В июне в интервью ABC News Рамасвами призвал Украину пойти на "значительные уступки", чтобы завершить войну. Он считает, что угрозой номер один для американских военных являются китайско-российские альянсы, и потому призвал к обязательствам не разрешить Украине вступить в НАТО. Вместо этого россия должна выйти из своего договора и совместного военного соглашения с Китаем.
"Что, по моему мнению, нам нужно сделать, так это прекратить войну в Украине на мирных условиях, которые, да, действительно приведут к некоторым серьезным уступкам России, включая заморозку текущих линий контроля в соглашении о перемирии в стиле войны в Корее", – сказал он.
На праймериз 23 августа в штате Висконсин Рамасвами в ответ на вопрос, поддерживает ли он увеличение военной поддержки Украины, заявил, что он против этого. В то же время он говорит, что США должны использовать ресурсы для защиты от вторжения на границе с Мексикой, пишет AP.
На вопрос журналиста "Голос Америки" о том, почему он выступает против военной поддержки Украины, политик ответил, что это "не отвечает интересам Америки". Рамасвами убежден, что прекращение войны в Украине якобы поможет сохранить ее суверенитет, в то же время он добавил, что война может закончиться мгновенно, как только Вашингтон перестанет вмешиваться в ситуацию и прекратит финансирование.
"Мой план прекращения войны в Украине на самом деле будет лучше для Украины. По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы больше не будем ее финансировать", — заявил кандидат.
Мультимиллионер из семьи эмигрантов. Биография
38-летний Вивек Рамасвами — селф-мейд предприниматель, происходящий из семьи индийских иммигрантов, отец Вивека — инженер, а его мать — психиатр. Он учился в Гарварде, где изучал биологию и стал соучредителем сайта StudentBusinesses.com, через который студенты-создатели компаний могли рассказывать о своих идеях профессиональным инвесторам. В 2009 году частная благотворительная организация приобрела сервис за неназванную сумму. Окончив университет, Рамасвами начал работу в хедж-фонде QVT, где специализировался на инвестициях в фармацевтической отрасли. За первые семь лет своей карьеры он заработал $7 млн, а к 28 годам стал партнером. Далее он поступил на юридический факультет в Йельском университете.
Рамасвами разбогател благодаря фармацевтической компании Roivant Sciences, которую он основал девять лет назад. В 2021 году Рамасвами покинул пост генерального директора Roivant и занялся политикой, опубликовав книгу Woke, Inc., в которой он критикует повышенное внимание корпоративной Америки к вопросам социальной справедливости и изменению климата. Книга повысила авторитет Рамасвами среди консерваторов, и он начал свое стремительное восхождение как звезда правого крыла. Через год он основал компанию по управлению активами под названием Strive Asset Management.
Сейчас он владеет активами на сумму свыше $950 млн, по данным Forbes USA. Неделю назад его состояние превышало $1 млрд, что позволило ему считаться одним из 20 самых молодых миллиардеров США, однако из-за проседания рынка он снова опустился ниже отметки в $1 млрд. Он женат на Апурве Рамасвами, враче, с которой познакомился во время учебы в Йельском университете. У него с женой двое сыновей.
Странные политические взгляды
Он считает климатический кризис обманом, Трампа "лучшим президентом 21 века", и верит в теорию заговора по теракту 11 сентября.
- Рамасвами считает Дональда Трампа своим героем. Он назвал Трампа "лучшим президентом 21 века" и, если победит, пообещал помиловать его.
- Выдвинул планы по ликвидации ряда департаментов, включая Департамент образования, Комиссию по ядерному регулированию, Службу внутренних доходов и ФБР. Он предложил реорганизацию, согласно которой финансирование ФБР будет распределено между Секретной службой, Сетью борьбы с финансовыми преступлениями и Разведывательным управлением Минобороны.
- Считает, что правительство говорило неправду о теракте 11 сентября и проговорилось об этом в интервью журналу The Atlantic. Политик подозревает, что на самолетах, врезавшихся в башни-близнецы, были агенты ФБР и это мог быть заговор. Позже Рамасвами сказал, что журналисты неправильно процитировали его, но Atlantic опубликовал аудио, где политик рассказывает о заговоре.
- Во время прений Республиканской партии его освистали за то, что он назвал изменение климата обманом.
- Вместо того чтобы строить стену вдоль американо-мексиканской границы он предлагает разместить там солдат.
- Его книга Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, направлена против "новых светских религий страны, таких как ковидизм, климатизм и гендерная идеология ". Выступает против "тирании меньшинства", которая заключается в принуждении детей признавать гендерные различия, существующие для взрослых. Считает, что пол, раса и сексуальная ориентация определяют, кем вы являетесь и чего можете достичь, поэтому предлагает это изменить: "Америка — системно-расистская нация. Если ты черный, ты по своей сути отвержен. Если ты белый, ты по своей сути привилегирован ". Мол, Америка стала местом, "полным жертв", где "исчезли вера, патриотизм и трудолюбие".
Его взгляды выделяются на фоне других кандидатов, поэтому СМИ уже окрестили Рамасвами демагогом и "личинкой Трампа".
"Рамасвами похож на Трампа на стадии личинки, который линяет до полного размаха крыльев Make America Great Again, но еще не полностью. Однако его влюбленность полностью развилась", — написал Фрэнк Бруни в New York Times.
Ранее "Телеграф" писал, что накануне президентских выборов в США крупные доноры республиканцев судорожно ищут альтернативу скандальному Дональду Трампу.