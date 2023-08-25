"Трамп на стадии личинки". Кем является кандидат в президенты США Рамасвами, который хочет оставить Украину без помощи

Республиканец начал праймериз с ерунды об Украине

В США сейчас в самом разгаре предвыборная кампания – кандидаты, претендующие на президентское кресло в 2024 году, уже начали бороться за номинацию на праймериз (дебатах). Конкурент Трампа, республиканец Вивек Рамасвами индийского происхождения, представил свой гениальный взгляд на то, как закончить войну в Украине. Он предложил прекратить военную поддержку и финансирование.

Это не первый раз, когда Рамасвами странно высказывается о нападении россии на Украину, он по-прежнему был сторонником идеи того, что Украина должна пойти на большие уступки агрессору. Отметим сразу, что не все кандидаты-республиканцы придерживаются таких взглядов, например Никки Гейли называет Украину передовой линией обороны США. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно о Рамасвами.

Взгляды на Украину

В июне в интервью ABC News Рамасвами призвал Украину пойти на "значительные уступки", чтобы завершить войну. Он считает, что угрозой номер один для американских военных являются китайско-российские альянсы, и потому призвал к обязательствам не разрешить Украине вступить в НАТО. Вместо этого россия должна выйти из своего договора и совместного военного соглашения с Китаем.

"Что, по моему мнению, нам нужно сделать, так это прекратить войну в Украине на мирных условиях, которые, да, действительно приведут к некоторым серьезным уступкам России, включая заморозку текущих линий контроля в соглашении о перемирии в стиле войны в Корее", – сказал он.

На праймериз 23 августа в штате Висконсин Рамасвами в ответ на вопрос, поддерживает ли он увеличение военной поддержки Украины, заявил, что он против этого. В то же время он говорит, что США должны использовать ресурсы для защиты от вторжения на границе с Мексикой, пишет AP.

На вопрос журналиста "Голос Америки" о том, почему он выступает против военной поддержки Украины, политик ответил, что это "не отвечает интересам Америки". Рамасвами убежден, что прекращение войны в Украине якобы поможет сохранить ее суверенитет, в то же время он добавил, что война может закончиться мгновенно, как только Вашингтон перестанет вмешиваться в ситуацию и прекратит финансирование.

"Мой план прекращения войны в Украине на самом деле будет лучше для Украины. По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы больше не будем ее финансировать", — заявил кандидат.

Мультимиллионер из семьи эмигрантов. Биография

38-летний Вивек Рамасвами — селф-мейд предприниматель, происходящий из семьи индийских иммигрантов, отец Вивека — инженер, а его мать — психиатр. Он учился в Гарварде, где изучал биологию и стал соучредителем сайта StudentBusinesses.com, через который студенты-создатели компаний могли рассказывать о своих идеях профессиональным инвесторам. В 2009 году частная благотворительная организация приобрела сервис за неназванную сумму. Окончив университет, Рамасвами начал работу в хедж-фонде QVT, где специализировался на инвестициях в фармацевтической отрасли. За первые семь лет своей карьеры он заработал $7 млн, а к 28 годам стал партнером. Далее он поступил на юридический факультет в Йельском университете.

Век никогда не баллотировался на государственные должности и не участвовал в дебатах

Рамасвами разбогател благодаря фармацевтической компании Roivant Sciences, которую он основал девять лет назад. В 2021 году Рамасвами покинул пост генерального директора Roivant и занялся политикой, опубликовав книгу Woke, Inc., в которой он критикует повышенное внимание корпоративной Америки к вопросам социальной справедливости и изменению климата. Книга повысила авторитет Рамасвами среди консерваторов, и он начал свое стремительное восхождение как звезда правого крыла. Через год он основал компанию по управлению активами под названием Strive Asset Management.

Сейчас он владеет активами на сумму свыше $950 млн, по данным Forbes USA. Неделю назад его состояние превышало $1 млрд, что позволило ему считаться одним из 20 самых молодых миллиардеров США, однако из-за проседания рынка он снова опустился ниже отметки в $1 млрд. Он женат на Апурве Рамасвами, враче, с которой познакомился во время учебы в Йельском университете. У него с женой двое сыновей.

Странные политические взгляды

Он считает климатический кризис обманом, Трампа "лучшим президентом 21 века", и верит в теорию заговора по теракту 11 сентября.

Рамасвами считает Дональда Трампа своим героем. Он назвал Трампа "лучшим президентом 21 века" и, если победит, пообещал помиловать его.

Выдвинул планы по ликвидации ряда департаментов, включая Департамент образования, Комиссию по ядерному регулированию, Службу внутренних доходов и ФБР. Он предложил реорганизацию, согласно которой финансирование ФБР будет распределено между Секретной службой, Сетью борьбы с финансовыми преступлениями и Разведывательным управлением Минобороны.

Считает, что правительство говорило неправду о теракте 11 сентября и проговорилось об этом в интервью журналу The Atlantic. Политик подозревает, что на самолетах, врезавшихся в башни-близнецы, были агенты ФБР и это мог быть заговор . Позже Рамасвами сказал, что журналисты неправильно процитировали его, но Atlantic опубликовал аудио, где политик рассказывает о заговоре.

и проговорилось об этом в интервью журналу The Atlantic. Политик подозревает, что на самолетах, врезавшихся в башни-близнецы, были агенты ФБР и это . Позже Рамасвами сказал, что журналисты неправильно процитировали его, но Atlantic опубликовал аудио, где политик рассказывает о заговоре. Во время прений Республиканской партии его освистали за то, что он назвал изменение климата обманом.

Вместо того чтобы строить стену вдоль американо-мексиканской границы он предлагает разместить там солдат.

Его книга Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, направлена против "новых светских религий страны, таких как ковидизм, климатизм и гендерная идеология ". Выступает против "тирании меньшинства", которая заключается в принуждении детей признавать гендерные различия, существующие для взрослых. Считает, что пол, раса и сексуальная ориентация определяют, кем вы являетесь и чего можете достичь, поэтому предлагает это изменить: "Америка — системно-расистская нация. Если ты черный, ты по своей сути отвержен. Если ты белый, ты по своей сути привилегирован ". Мол, Америка стала местом, "полным жертв", где "исчезли вера, патриотизм и трудолюбие".

Его взгляды выделяются на фоне других кандидатов, поэтому СМИ уже окрестили Рамасвами демагогом и "личинкой Трампа".

"Рамасвами похож на Трампа на стадии личинки, который линяет до полного размаха крыльев Make America Great Again, но еще не полностью. Однако его влюбленность полностью развилась", — написал Фрэнк Бруни в New York Times.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне президентских выборов в США крупные доноры республиканцев судорожно ищут альтернативу скандальному Дональду Трампу.