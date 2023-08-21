Республиканцы судорожно ищут альтернативу Трампу перед выборами в США: кого поддерживают миллиардеры

Предложения поучаствовать в выборах получили уже два кандидата

Накануне президентских выборов в США большие доноры республиканцев судорожно ищут альтернативу скандальному Дональду Трампу.

Об этом сообщает издание Axios.

Журналисты пишут, что поиск альтернативы Трампу стал следствием разочарования в губернаторе Флориды Роне ДеСантисе, который считался его главным конкурентом, но, как оказалось, испытывающего трудности в наборе поддержки перед первыми предвыборными дебатами Республиканской партии.

По данным издания, тайные предложения принять участие в выборах уже получили губернатор Виргинии Глен Янкин и губернатор Джорджии Брайан Кэмп.

В случае вступления в гонку первого могут поддержать Миллиардер Рональд Лаудер, входящий в доноры Республиканской партии и миллиардер Томас Петерффи, спонсирующий организацию Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Также в последнее время интерес к Янгкину проявляют другие крупные доноры Республиканской партии.

Отмечается, что другой возможный кандидат, Кемп менее склонен вступить в гонку, поскольку рассматривает возможность участия в выборах в Сенат США.

В целом, говорится в материале, некоторые спонсоры Республиканской партии, разочарованные силой Трампа и считают, что слишком поздно будет представить нового кандидата в гонку, учитывая, что предвыборный сезон начнется менее чем через пять месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что на днях Трампу выдвинули новые обвинения в США.