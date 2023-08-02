Трампу выдвинули новые обвинения: с чем они связаны

За последние четыре месяца это уже третье уголовное дело против экс-президента

Бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке сфальсифицировать президентские выборы в 2020 году. Непризнание им и его соратниками поражения привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Euronews.

За последние четыре месяца это уже третье уголовное дело против Дональда Трампа, который, к слову, намеревается вернуться в Белый дом и вновь занять кресло президента.

Обвинительное заключение состоит из 45 страниц, среди них четыре основных пункта:

сговор с целью обмана Соединенных Штатов Америки;

сговор против прав американских граждан;

сговор в целях лишения прав;

воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству.

По двум из этих пунктов Трампу грозит до пяти лет лишения свободы, и еще по двум — до 20 лет.

Спецпрокурор, занимающийся делом экс-президента, обещает ускорить процесс.

"В данном случае мое ведомство будет добиваться скорейшего судебного разбирательства, чтобы наши доказательства могли быть проверены в суде и оценены присяжными заседателями. В то же время я должен подчеркнуть, что обвинительное заключение является лишь утверждением и что подсудимый должен считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде без достаточных на то оснований", — сказал он.

Дональда Трампа вызовут в суд уже в четверг, 3 августа.

Отмечается, что Трампу уже были предъявлены обвинения, выдвинутые командой Смита в связи с предполагаемым небрежным обращением с секретными документами во Флориде. Вместе с тем он предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловой документации при выплате денег порноактрисе. Однако сам Трамп не признает себя виновным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 июня текущего года Дональд Трамп прибыл в суд во Флориде. Его взяли под стражу и поместили под арест. Но данная процедура — это не более чем формальности перед объявлением обвинения судьей.