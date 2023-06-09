Трамп таки пойдет за решетку? Как экс-президент США стал рекордсменом по уголовным делам

Секретные документы на даче, деньги для порнозвезды и прочее

Сорок пятый президент США Дональд Трамп сегодня получил семь обвинений по делу о хранении государственных документов с грифом "Совершенно секретно" на вилле в Мар-а-Лаго. Он рекордсмен, потому что совершил то, что не удавалось еще ни одному президенту США — получил уголовное обвинение, причем несколько раз подряд.

Почему у него серьезные неприятности

Новое обвинение может быть еще более серьезным, чем предыдущее (дело о деньгах для порнозвезды). Если его признают виновным, оно может привести к тюремному заключению. Одно из обвинений предусматривает штраф и рекомендованное наказание в виде тюрьмы до 20 лет, но обычно гораздо меньше. В то же время нарушение Закона о шпионаже влечет штрафы и лишение свободы на срок до 10 лет.

Однако обвинительное заключение не ограничит возможность господина Трампа снова баллотироваться на пост президента. Его предвыборная кампания не прекращается после того, как в апреле прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинение по другому делу.

Его критики говорят, что если Трамп выиграет, а судебный процесс не завершится, то, скорее, всегда дело исчезнет. Он контролировал бы Министерство юстиции и сможет просто закрыть дело.

Дело о документах на даче

Трамп выдвинули обвинения в работе с секретными документами о национальной безопасности во времена по истечении срока и сопротивление в их возвращении обратно правительству. Ему предъявлено семь обвинений.

Трамп подтвердил обвинение на своей платформе социальных сетей Truth Social. Обвинения, перечисленные в повестке, по данным Guardian, включали:

умышленное содержание информации о национальной обороне,

сговор с целью воспрепятствовать правосудию,

сокрытие документа,

коррупционное сокрытие документа,

сокрытие документа в ходе федерального расследования,

участие в схеме сокрытия

ложные заявления.

Адвокат Трампа Джим Трасти сообщил CNN, что обвинения включают сговор, ложные заявления, препятствование правосудию и незаконное хранение секретных документов в соответствии с Законом о шпионаже.

Трамп считает, что он невиновен. Он призвал сторонников на Капитолийском холме собраться в его поддержку.

Расследование началось в феврале прошлого года, когда Национальный архив направил направление в департамент юстиции. Высокопоставленные должностные лица в отделе национальной безопасности были встревожены, обнаружив, что некоторые материалы составляют информацию национальной обороны. Проблема заключалась в огромном объеме и конфиденциальности секретных материалов в ящиках.

Согласно подсчетам, 15 ящиков включали более 100 документов: свыше 700 страниц – потенциально могли затрагивать национальную безопасность. Документы касаются потенциальных военных действий США против Ирана.

Что дальше?

Во вторник Трамп должен предстать перед судом в Майами (Флорида), чтобы заслушать эти обвинения. В США обвинительный акт — это официальное сообщение, что достаточно доказательств для обвинения личности в преступлении.

Прокурор представит уголовное дело перед коллегией граждан из 16 до 23 членов, известной как крупное жюри. После изучения доказательств и свидетельских показаний жюри голосует за то, достаточно ли доказательств для рассмотрения дела. Для выдвижения обвинительного акта нужно только простое большинство. После того как лицу предъявлено обвинение, оно должно явиться в суд для предъявления обвинения, во время которого обвинительные документы будут распечатаны, а судья попросит признать вину.

Прокуратура должна доказать, что он действовал специально, когда забрал документы и отказывался их возвращать. Бывший президент США отвергает все обвинения. Он также назвал это дело "вмешательством в выборы" и "самой большой охотой на ведьм всех времен".

Какие еще дела против него завели

Уголовные обвинения в деле документов – вишенка на торте. До этого окружной прокурор Манхэттена выдвинул ему обвинения в фальсификации деловых документов по выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. По делу Сторми Дэниелс Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения, сейчас дело идет в суд, который, вероятно, состоится в феврале или марте следующего года. Самый вероятный результат – штраф

Трамп также остается под уголовным расследованием за его попытки отменить результаты выборов 2020 года.

До Трампа еще ни один бывший президент не был обвинен в федеральном преступлении. Даже ни один фаворит на пост президента от большой политической партии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дома у Джо Байдена ФБР тоже проводила обыски и искала секретные документы.