Трамп таки пойдет за решетку? Как экс-президент США стал рекордсменом по уголовным делам
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Секретные документы на даче, деньги для порнозвезды и прочее
Сорок пятый президент США Дональд Трамп сегодня получил семь обвинений по делу о хранении государственных документов с грифом "Совершенно секретно" на вилле в Мар-а-Лаго. Он рекордсмен, потому что совершил то, что не удавалось еще ни одному президенту США — получил уголовное обвинение, причем несколько раз подряд.
Почему у него серьезные неприятности
Новое обвинение может быть еще более серьезным, чем предыдущее (дело о деньгах для порнозвезды). Если его признают виновным, оно может привести к тюремному заключению. Одно из обвинений предусматривает штраф и рекомендованное наказание в виде тюрьмы до 20 лет, но обычно гораздо меньше. В то же время нарушение Закона о шпионаже влечет штрафы и лишение свободы на срок до 10 лет.
Однако обвинительное заключение не ограничит возможность господина Трампа снова баллотироваться на пост президента. Его предвыборная кампания не прекращается после того, как в апреле прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинение по другому делу.
Его критики говорят, что если Трамп выиграет, а судебный процесс не завершится, то, скорее, всегда дело исчезнет. Он контролировал бы Министерство юстиции и сможет просто закрыть дело.
Дело о документах на даче
Трамп выдвинули обвинения в работе с секретными документами о национальной безопасности во времена по истечении срока и сопротивление в их возвращении обратно правительству. Ему предъявлено семь обвинений.
Трамп подтвердил обвинение на своей платформе социальных сетей Truth Social. Обвинения, перечисленные в повестке, по данным Guardian, включали:
- умышленное содержание информации о национальной обороне,
- сговор с целью воспрепятствовать правосудию,
- сокрытие документа,
- коррупционное сокрытие документа,
- сокрытие документа в ходе федерального расследования,
- участие в схеме сокрытия
- ложные заявления.
Адвокат Трампа Джим Трасти сообщил CNN, что обвинения включают сговор, ложные заявления, препятствование правосудию и незаконное хранение секретных документов в соответствии с Законом о шпионаже.
Трамп считает, что он невиновен. Он призвал сторонников на Капитолийском холме собраться в его поддержку.
Расследование началось в феврале прошлого года, когда Национальный архив направил направление в департамент юстиции. Высокопоставленные должностные лица в отделе национальной безопасности были встревожены, обнаружив, что некоторые материалы составляют информацию национальной обороны. Проблема заключалась в огромном объеме и конфиденциальности секретных материалов в ящиках.
Согласно подсчетам, 15 ящиков включали более 100 документов: свыше 700 страниц – потенциально могли затрагивать национальную безопасность. Документы касаются потенциальных военных действий США против Ирана.
Что дальше?
Во вторник Трамп должен предстать перед судом в Майами (Флорида), чтобы заслушать эти обвинения. В США обвинительный акт — это официальное сообщение, что достаточно доказательств для обвинения личности в преступлении.
Прокурор представит уголовное дело перед коллегией граждан из 16 до 23 членов, известной как крупное жюри. После изучения доказательств и свидетельских показаний жюри голосует за то, достаточно ли доказательств для рассмотрения дела. Для выдвижения обвинительного акта нужно только простое большинство. После того как лицу предъявлено обвинение, оно должно явиться в суд для предъявления обвинения, во время которого обвинительные документы будут распечатаны, а судья попросит признать вину.
Прокуратура должна доказать, что он действовал специально, когда забрал документы и отказывался их возвращать. Бывший президент США отвергает все обвинения. Он также назвал это дело "вмешательством в выборы" и "самой большой охотой на ведьм всех времен".
Какие еще дела против него завели
Уголовные обвинения в деле документов – вишенка на торте. До этого окружной прокурор Манхэттена выдвинул ему обвинения в фальсификации деловых документов по выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. По делу Сторми Дэниелс Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения, сейчас дело идет в суд, который, вероятно, состоится в феврале или марте следующего года. Самый вероятный результат – штраф
Трамп также остается под уголовным расследованием за его попытки отменить результаты выборов 2020 года.
До Трампа еще ни один бывший президент не был обвинен в федеральном преступлении. Даже ни один фаворит на пост президента от большой политической партии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что дома у Джо Байдена ФБР тоже проводила обыски и искала секретные документы.