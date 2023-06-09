Трамп таки піде за ґрати? Як експрезидент США став рекордсменом з кримінальних справ

Секретні документи на дачі, гроші для порнозірки та інше

Сорок п'ятий президент США Дональд Трамп сьогодні отримав аж сім звинувачень у справі про зберігання державних документів з грифом "Цілком таємно" на віллі в Мар-а-Лаго. Він є рекордсменом, бо здійснив те, що не вдавалося ще жодному президенту США — отримав кримінальне звинувачення, причому декілька разів підряд.

Чому у нього серйозні неприємності

Нове звинувачення може бути ще більш серйозним за попереднє (справа про гроші для порнозірки). Якщо його визнають винним, воно може призвести до тюремного ув'язнення. Одне з обвинувачень передбачає штраф та рекомендоване покарання у вигляді тюрми до 20 років, але зазвичай набагато менше. Водночас порушення Закону про шпигунство тягне за собою штрафи та позбавлення волі на строк до 10 років.

Проте обвинувальний висновок не обмежить можливості пана Трампа знову балотуватися на пост президента. Його передвиборча кампанія не припиняється після того, як у квітні прокуратура Нью-Йорка висунула йому звинувачення в іншій справі.

Його критики кажуть, що якщо Трамп виграє, а судовий процес не завершиться, то швидше завжди справа зникне. Він контролював би Міністерство юстиції і зможе просто закрити справу.

Справа про документи на дачі

Трампу висунули звинувачення в роботі з секретними документами про національну безпеку у часи після закінчення терміну та опір у їх поверненні назад уряду. Йому пред'явлено сім звинувачень.

Трамп підтвердив обвинувачення на своїй платформі соціальних мереж Truth Social. Звинувачення, перелічені в повістці, за даними Guardian, включали:

навмисне утримання інформації про національну оборону,

змова з метою перешкодити правосуддю,

приховування документа,

корупційне приховування документа,

приховування документа під час федерального розслідування,

участь у схемі приховування

неправдиві заяви.

Адвокат Трампа Джим Трасті повідомив CNN, що звинувачення включають змову, неправдиві заяви, перешкоджання правосуддю та незаконне зберігання секретних документів відповідно до Закону про шпигунство.

Трамп вважає, що він невинний. Він закликав прихильників на Капітолійському пагорбі зібратися на його підтримку.

Розслідування почалося в лютому минулого року, коли Національний архів направив направлення до департаменту юстиції. Високопосадовці у відділі національної безпеки були стривожені, виявивши, що деякі матеріали становлять інформацію національної оборони. Проблема полягала в величезному обсязі та конфіденційності секретних матеріалів у ящиках.

Згідно з підрахунками, 15 ящиків включали понад 100 документів: понад 700 сторінок – які потенційно могли зачіпати національну безпеку. Документи стосуються потенційних військових дій США проти Ірану.

Що далі?

У вівторок Трамп має постати перед судом в Майамі (Флорида), щоб заслухати ці звинувачення. У США обвинувальний акт — це офіційне повідомлення про те, що є достатньо доказів для звинувачення особи у злочині.

Прокурор представить кримінальну справу перед колегією громадян із 16 до 23 членів, відомою як велике журі. Після вивчення доказів і свідчень свідків журі голосує за те, чи достатньо доказів для розгляду справи. Для висунення обвинувального акту потрібна лише проста більшість. Після того, як особі пред’явлено звинувачення, вона повинна з’явитися в суді для пред’явлення обвинувачення, під час якого обвинувальні документи будуть розпечатані, а суддя попросить визнати провину.

Прокуратура повинна довести, що він діяв навмисно, коли забрав документи та відмовлявся їх повертати. Колишній президент США відкидає всі звинувачення. Він також назвав цю справу "втручанням у вибори" та "найбільшим полюванням на відьом усіх часів".

Які ще справи проти нього завели

Кримінальні звинувачення у справі документів — вишенька на торті. До цього окружний прокурор Манхеттену висунув йому звинувачення у фальсифікації ділових документів щодо виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс. У справі Стормі Деніелс Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами звинувачення, зараз справа йде до суду, який, ймовірно, відбудеться в лютому або березні наступного року. Найімовірніший результат – штраф

Трамп також залишається під кримінальним розслідуванням за його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

До Трампа ще жоден колишній президент не був звинувачений у федеральному злочині. Навіть жоден фаворит на пост президента від великої політичної партії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдома у Джо Байдена ФБР теж проводила обшуки і шукала секретні документи.