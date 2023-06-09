Трампу висунули нові звинувачення: чому політика знову викликають до суду

У США проводять нове розслідування щодо Трампа

Колишньому президентові США Дональду Трампу, який неодноразово дивно висловлювався про війну в Україні, висунули звинувачення, що випливають із Закону про шпигунство.

Про це в ефірі CNN заявив адвокат мільярдера Джим Трасті.

За його інформацією, звинувачення висунуті за семи пунктами.

"Вже відомі деякі формулювання, які дозволяють припустити, що це будуть за сім звинувачень. Поки що не можу сказати, що мені на 100% ясно, що всі вони є окремими звинуваченнями. Можу відзначити, що вони випливають зі звинувачення згідно із Законом про шпигунство", — сказав він.

Трасті зазначив, що кілька звинувачень стосуються перешкоджання роботи та надання неправдивих свідчень.

При цьому адвокат вважає звинувачення у шпигунстві "смішними". Він наголосив, що представники екс-президента ще не отримували копію обвинувального акта, але вже отримали повістку про виклик до суду електронною поштою.

Адвокат пообіцяв, що сам Трамп з’явиться у суді 13 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Трампа визнали винним у справі про спробу згвалтування журналістки Джин Керол у роздягальні універмагу на Манхеттені 1996 року.