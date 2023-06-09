Трампу предъявили новые обвинения: почему политика снова вызывают в суд

В США проводят новое расследование в отношении Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу, который неоднократно странно высказывался о войне в Украине, выдвинули обвинения, вытекающие из Закона о шпионаже.

Об этом в эфире CNN заявил адвокат миллиардера Джим Трасти.

По его информации, обвинения выдвинуты по семи пунктам.

"Уже известны некоторые формулировки, которые позволяют предположить, что это будут за семь обвинений. Пока не могу сказать, что мне на 100% ясно, что все они являются отдельными обвинениями. Могу отметить, что они вытекают из обвинения по Закону о шпионаже", — сказал он.

Трасти отметил, что несколько обвинений касаются препятствования работы и дачи ложных показаний.

При этом адвокат считает обвинения в шпионаже "смешными". Он подчеркнул, что представители экс-президента еще не получали копию обвинительного акта, но уже получили повестку о вызове в суд по электронной почте.

Адвокат пообещал, что сам Трамп появится в суде 13 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрол в раздевалке универмага на Манхеттене в 1996 году.