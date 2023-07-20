Штурм Капитолия. Трамп в третий раз рискует быть арестованным

Трампу грозит арест в разгар президентской гонки

Бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения еще по одному делу, на этот раз по поводу попытки сорвать президентские выборы 2020 года, когда тысячи демонстрантов пошли на штурм Капитолия. Ему грозит арест прямо в разгар новой президентской гонки 2024 года.

Таким образом, Трамп может стать абсолютным рекордсменом, потому что уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.

Телеграф рассказывает, что происходит с обвинением:

Сядет ли Трамп?

Трамп сообщил в своих соцсетях Truth Social, что в воскресенье вечером прокурор Джек Смит проинформировал его, что против него ведется федеральное расследование и ему предстоит предстать перед коллегией присяжных. Он отмечает, что это почти всегда означает арест и обвинение.

В письме от прокурора говорится, что Трамп — фигурант расследования по событиям 6 января 2021 года.

AP отмечает, что неясно, когда расследование Смита может завершиться. На этой неделе Трамп предстанет перед большим жюри, хотя объекты расследования не обязаны давать показания и редко соглашаются на это. Жюри будет голосовать за то, достаточно ли доказательств для обвинения его в преступлении, чтобы вынести обвинительный акт.

Среди потенциальных обвинений, с которыми могут столкнуться Трампу, есть заговор в целях обмана США и препятствование официальному рассмотрению утверждения Конгрессом победы Байдена на выборах.

Если Трампу предъявят обвинения, он может столкнуться с группой присяжных в преимущественно демократическом Вашингтоне.

Суть дела

В команде специального советника не говорят о конкретных уголовных преступлениях, в которых они подозревают Трампа, однако известно, что генпрокурор поручил Смиту расследовать попытки "вмешательства в процесс законной передачи власти после президентских выборов 2020 года или обзор голосования Коллегии избирателей".

В частности, команда во главе со Смитом допросила множество бывших чиновников Белого дома, союзников Трампа, юристов и должностных лиц. Среди тех, кто давал показания — вице-президент Трампа Майк Пенс, широко публично говоривший о попытках Трампа давить на него, чтобы он отказался от победы президента Байдена на выборах.

Команда Смита, похоже, заинтересована во встрече в Белом доме поздно ночью 18 декабря 2020, на которой частные адвокаты Трампа предложили ему приказать военным США конфисковать машины для голосования штата в попытке преследовать его заявления о фальсификации избирателей.

Смит также допрашивал свидетелей о схемах, которые сподвижники Трампа планировали использовать в некоторых штатах. В частности, подписывали сертификаты, что Трамп вместо Байдена победил в их штатах. Фальшивые удостоверения избирателей были отправлены по почте в Национальный архив и Конгресс, где некоторые республиканцы использовали их для попытки оправдать задержку или блокирование сертификации выборов.

В задачи Смита входит также координация масштабного расследования обстоятельств штурма Капитолия сторонниками Трампа и попыток экс-президента и его помощников обжаловать результаты выборов 2020 года. Опросили десятки чиновников администрации Трампа и его советников, Пенса и Рудольфа Джулиани. Показания также дали американские чиновники, утверждавшие, что Трамп оказывал на них давление с целью аннулировать результаты президентских выборов.

Как это повлияет на избирательную кампанию

Выдвижение обвинения в попытке навредить мирной передаче власти было бы самым серьезным из юридических обвинений против Трампа, пишет CNN. Это означало бы, что США впервые предъявят обвинение экс-президенту в попытке разрушить конституционные институты и основополагающий принцип, согласно которому избиратели имеют право выбирать своего лидера.

Возможность обвинения также вызывает новые вопросы, в частности, не станут ли его считать слишком серьезной проблемой некоторые избиратели-республиканцы. Это также позволит главным конкурентам Трампа от Республиканской партии подчеркнуть его уязвимые места. Это был бы шанс сделать более популярными их собственные кампании.

В интервью CNN губернатор Флориды Рон ДеСантис намекнул, что юридический беспорядок Трампа отвлекает внимание.

"Эта страна нуждается в дебатах о будущем страны. Если я буду кандидатом, мы сможем сосредоточиться на неудачах президента Байдена, и я смогу сформулировать положительное видение будущего. Не думаю, что нам выгодно, чтобы президентские выборы сосредотачивались на том, что произошло четыре года назад январе", — сказал ДеСантис.

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли высказала Fox News подобное мнение:

"Остальные предыдущие выборы будут касаться Трампа, это будет судебные иски, юридическое собрание, судьи. Это будет все больше и больше отвлекаться", — сказала Гейли.

Многие другие ближайшие соратники Трампа бросились на его защиту, обвинив администрацию Байдена в использовании правосудия против него.

Что произошло в Капитолии

Вечером 6 января 2021 г. начался штурм здания Капитолийского холма сторонниками Трампа во время заседания Сената. На заседании должны были утвердить результаты выборов президента США, где победил Джозеф Байден.

Перед штурмом Трамп заявлял о "украденных выборах" и призвал восстановить справедливость. И большинство митингующих захватывали здание, повторяя его лозунги. Во время штурма в помещении произошли столкновения протестующих с полицией — погибли пять человек, среди которых офицер полиции. К утру 7 января ситуация в Капитолии успокоилась – протестующим разрешили уйти.

После этого правоохранительные органы предъявили официальные обвинения более 1,2 тысячи участников штурма. В Палате представителей был сформирован специальный комитет, расследовавший эти события.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп пообещал попросить Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон передавал в помощь Украине, в случае его переизбрания на выборах.