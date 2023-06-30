Это самоубийство: у Зеленского ответили Трампу на скандальное заявление

В Украине снова раскритиковали позицию Трампа

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на новое скандальное заявление экс-президента США Дональда Трампа, который предложил Киеву отказаться от некоторых территорий, чтобы завершить войну.

Как написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина никогда не откажется от своей земли.

"Украина не будет уступать территории ради завершения войны. Это вопрос самоуважения и свободы. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующих этапов войны", — отметил он.

Также Подоляк отметил, что уступки агрессору повлекут за собой резкое расширение его агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и желание демонстративно обнулять международное право.

"Ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности) никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам. Это же аксиома", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп недавно также говорил, что позволил бы россии захватить часть украинской территории.