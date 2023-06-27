Трамп размахивал тайным планом нападения на Иран в гольф-клубе: новый поворот громкого дела

Запись является доказательством того, что Трамп понимал, что нарушает несколько законов

В США в самом разгаре рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого в хранении секретных документов дома на своей вилле Мар-а-Лаго.

Трамп все обвинения уже отрицал, но сегодня CNN обнародовало запись аудио-разговора — там он обсуждал военные секреты США и размахивал этими документами в гольф-клубе. Как эта пикантная деталь повлияет на ход дела, рассказываем далее:

Сдал подробный план нападения на Иран

Первым двухминутная аудиозапись опубликовала CNN, впоследствии ее распространил также CBS. Разговор на записи состоялся в июле 2021 года — уже после того, как он уже покинул Белый дом и не является президентом. Место разговора — гольф-клуб города Бедминстер, штат Нью-Джерси, она проходила между ним и несколькими людьми, работавшими над мемуарами бывшего главы его штаба Марка Медоуза.

Запись начинается со слов Трампа, что "это больные люди", а его сотрудник утверждает, что против Трампа был "переворот". Упоминается Марк Милли, которого собеседники на записи упоминают в контексте обвинения Трампа в подготовке нападения на Иран.

Далее на записи слышно, как Трамп, говорит, что он держит секретный документ Пентагона с планами нападения на Иран. Вот полная запись в оригинале:

Бывший президент уточняет, что эти документы "строго конфиденциальны".

"Это сделали военные и дали мне. Видите, будучи президентом, я мог это рассекретить. Сейчас я не могу, вы знаете, но это все еще секрет", — говорит он, на фоне слышно шуршания бумаг.

Записанная встреча состоялась вскоре после того, как Трампа разозлили сообщения в новостях, что Марк Милли (председатель Объединенного комитета начальников штабов) призвал его не атаковать Иран в последние недели его президентства.

Трамп считал, что документ, в котором изложен отчет о нападении на Иран, подрывает утверждение Милли, хотя отчет на самом деле был написан ранее в администрации Трампа, когда должность Милли занимал Джозеф Данфорд, сказал человек, знакомый с документом.

Значение для дела

Эта запись доказательство того, что бывший президент знал о надлежащих процедурах рассекречивания и сознательно их нарушил. Похоже, это та же аудиозапись, на которую федеральная прокуратура ссылалась в своем обвинительном заключении против Трампа, утверждает CNN. Однако по обвинению не ясно, были ли документы, упомянутые в записи, когда-либо изъяты следователями.

Прокуроры утверждают, что бывший президент дважды демонстрировал секретные документы людям без доступа к секретным документам, в том числе писателю и двум сотрудникам.

Опубликованная аудиозапись противоречит линии защиты Трампа сейчас — он утверждает, что все документы, взятые с собой из Белого дома, никому не показывались.

Линия защиты Трампа

Ему выдвинули 37 пунктов обвинения в незаконном хранении секретных документов и препятствовании усилиям правительства вернуть их. Сам Дональд Трамп не признал себя виновным в федеральных обвинениях и продолжает это делать.

На прошлой неделе в интервью Fox News бывший президент отрицал, что показывал секретные документы людям, не имевшим права пересматривать в Бедминстере.

"Никакого документа не было. Это было огромное количество бумаг и всего прочего, что рассказывало об Иране и других вещах", — сказал Трамп, добавив, что он показывал статьи в газетах и журналах.

Ему предъявлено обвинение вместе с помощником Уолтом Наутой. Прокуроры утверждают, что Наута помог перенести ящики из хранилища Мар-а-Лаго в резиденцию Трампа по указанию бывшего президента. По словам прокуроров, Трамп хотел пересмотреть содержимое коробок перед тем, как передать 15 из них в Национальный архив в 2022 году. Следователи получили записи с камер видеонаблюдения, где Наута и другой помощник Трампа перемещают ящики с секретными документами по территории. Как только запись камеры наблюдения была передана, Наута изменил свою историю и после смены адвокатов прекратил общение со следователями.

Суд над бывшим президентом намечен на 14 августа, но, вероятно, его отложат. Судья еще не принял решение о ходатайстве прокуратуры об отсрочке до 11 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились детали обвинения Трампа и фото секретных документов из его дома.