У Трампа появилась лазейка, как избежать тюрьмы: объяснил экс-прокурор США

Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и победить, — бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори

Экс-президент США Дональд Трамп 9 июня получил обвинения по делу о документах с грифом "Совершенно секретно" на вилле в Мар-а-Лаго. Он может попасть в тюрьму, но в случае победы на президентских выборах может помиловать сам себя.

Об этом написал бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори в колонке для Politico.

Санкция по делу о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами предусматривает 20 лет заключения. Если Трамп станет президентом, он будет иметь возможность помиловать себя независимо от того, насколько далеко зайдет судебное расследование.

Анкуш Хардори пояснил, что бывший президент США в случае новой победы на выборах также может поручить своему генеральному прокурору прекратить все уголовные дела, находящиеся на рассмотрении, и закрыть все расследования, в которых могут быть замешаны он или его соратники.

Это возможно, даже если у Трампа не будет утвержденного Сенатом генерального прокурора, поскольку он может уволить любого исполняющего обязанности генерального прокурора, пока не найдет того, кто будет делать то, что он захочет.

Хардори добавил, что федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами, с большим количеством деталей именно для того, чтобы продемонстрировать для американского общества серьезность действий, совершенных Трампом.

"Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и победить. Даже назначение даты суда – относительно простое дело в обычном уголовном деле – будет затруднено политическим календарем до тех пор, пока Трамп остается в выборной гонке", – резюмировал бывший федеральный прокурор США.

Как ранее сообщал "Телеграф", хотя Трампу в сумме теоретически грозит около 400 лет заключения, согласно Конституции США, это не мешает ему участвовать в выборах президента.