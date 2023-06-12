У Трампа з’явилася лазівка, як уникнути в’язниці: пояснив екс-прокурор США

Найкращий і найпростіший захист Трампа — продовжувати брати участь у виборах і перемогти, — колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі

Екс-президент США Дональд Трамп 9 червня отримав звинувачення у справі про документи з грифом "Цілком таємно" на віллі в Мар-а-Лаго. Він може потрапити до в’язниці, але у разі перемоги на президентських виборах може помилувати себе.

Про це написав колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі у колонці для Politico.

Санкція у справі про неналежне поводження Трампа із секретними документами передбачає 20 років ув’язнення. Якщо Трамп стане президентом, він матиме змогу помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування.

Анкуш Хардорі пояснив, що колишній президент США у разі нової перемоги на виборах також може доручити своєму генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи, які перебувають на розгляді, та закрити всі розслідування, до яких можуть бути причетні він чи його соратники.

Це можливо, навіть якщо Трамп не матиме затвердженого Сенатом генерального прокурора, оскільки він може звільнити будь-якого виконуючого обов’язки генерального прокурора, поки не знайде того, хто робитиме те, що він захоче.

Хардорі додав, що федеральні прокурори оприлюднили обвинувальний висновок про неналежне поводження Трампа з секретними документами з великою кількістю деталей саме для того, щоб продемонструвати для американського суспільства серйозність дій Трампу.

"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах і перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде утруднено політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборних перегонах", – резюмував колишній федеральний прокурор США.

Як раніше повідомляв "Телеграф", хоча Трампу в сумі теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення, згідно з Конституцією США, це не заважає йому брати участь у виборах президента.