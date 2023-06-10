Загрожує близько 400 років ув’язнення: з’явилися деталі обвинувачення Трампа та фото секретних документів з його будинку

Найважчі звинувачення стосуються приховування документів

Екс-президент США Дональд Трамп 9 червня отримав звинувачення у справі про зберігання державних документів із грифом "Цілком таємно" на віллі в Мар-а-Лаго.

За даними обвинувального акта, загалом Трампу висунули 37 пунктів звинувачення.

Вони стосуються свідомого приховування інформації про національну оборону, змови з метою перешкоджання органам юстиції, приховування документа в рамках федерального розслідування та корупційного елемента, а також надання неправдивих заяв.

Найважчі звинувачення стосуються приховування документів і передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі 45 президенту США теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення.

У обвинувальному акті Мін’юсту країни наголошується, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних держав, ядерною програмою США, військових уразливостей Штатів та союзників, а також планів на випадок нападу США.

"Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації", — йдеться у повідомленні.

На основі свідчень, фотодоказів та текстових повідомлень описується хронологія переміщення секретних документів з Білого дому. Це сталося після завершення терміну президентських повноважень Трампа.

Зокрема тимчасово ящики з документами було перенесено до душової кабіни, бо в кімнаті забракло місця.

Трамп зберігав секретні документи в душовій

Також був момент, коли секретні документи розсипалися по підлозі. Розвідінформацію обмеженого доступу могли побачити працівники резиденції Трампа без відповідного рівня допуску.

Секретні документи розсипалися по підлозі

Однак попри висунення звинувачень, Трамп може брати участь у виборах президента, пише CNN, ґрунтуючись на конституції США.

Є три умови для участі у президентських виборах:

бути уродженцями США;

бути не молодше 35 років;

проживати у США не менше 14 років.

"Ніщо не заважає Трампу балотуватися, будучи звинуваченим чи навіть засудженим", — заявив професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Річард Хасен.

Як повідомляв "Телеграф", Дональду Трампу висунули звинувачення, які випливають із Закону про шпигунство. Його адвокат Джим Трасті уточнив, що звинувачення висунуто за семи пунктами. Деякі стосуються перешкоджання роботі та надання неправдивих показань.