Грозит около 400 лет заключения: появились детали обвинения Трампа и фото секретных документов из его дома

Самые тяжелые из обвинений касаются сокрытия документов

Экс-президент США Дональд Трамп 9 июня получил обвинения по делу о хранении государственных документов с грифом "Совершенно секретно" на вилле в Мар-а-Лаго.

По данным обвинительного акта, целом Трампу выдвинули 37 пунктов обвинения.

Они касаются сознательного сокрытия информации о национальной обороне, заговора с целью препятствования органам юстиции, сокрытия документа в рамках федерального расследования и коррупционного элемента, а также предоставления ложных заявлений.

Самые тяжелые из обвинений касаются сокрытия документов и предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В сумме 45-у президенту США теоретически грозит около 400 лет заключения.

В обвинительном акте Минюста страны отмечается, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военных уязвимостей Штатов и союзников, а также планов на случай нападения на США.

"Раскрытие этих засекреченных документов без соответствующих полномочий могло поставить под угрозу национальную безопасность США, их внешние сношения, защищенность военных ресурсов США, а также источники разведывательной информации", – говорится там.

На основе свидетельств, фотодоказательств и текстовых сообщений, описывается хронология перемещения секретных документов из Белого дома. Это произошло после завершения срока президентских полномочий Трампа.

В частности временно ящики с документами были перенесены в душевую кабину, так как в комнате не хватило места.

Трамп хранил секретные документы в душевой

Также был момент, когда секретные документы рассыпались по полу. Развединформацию ограниченного доступа могли увидеть и работники резиденции Трампа без соответствующего уровня допуска.

Секретные документы рассыпались по полу

Однако несмотря на предъявление обвинений, Трамп может участвовать в выборах президента, пишет CNN, основываясь на конституции США.

Есть три условия для участия в президентских выборах:

быть уроженцами США;

быть не моложе 35 лет;

проживать в США не менее 14 лет.

"Ничто не мешает Трампу баллотироваться, будучи обвиненным или даже осужденным", — заявил профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хасен.

Как сообщал "Телеграф", Дональду Трампу выдвинули обвинения, вытекающие из Закона о шпионаже. Его адвокат Джим Трасти уточнил, что обвинения выдвинуты по семи пунктам. Некоторые касаются препятствования работе и дачи ложных показаний.