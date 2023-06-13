Трамп опять в суде и снова арестован: подробности

Отмечается, что арест и помещение под стражу — это лишь формальности

Бывшего президента США Дональда Трампа взяли под стражу по делу о недобросовестном обращении с секретными документами. Однако в его случае это просто формальная процедура.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что судебное заседание запретили снимать или фотографировать, а также нельзя было транслировать слушание в прямом эфире.

Во вторник, 13 июня, Дональд Трамп прибыл в федеральный суд города Майами во Флориде. Там экс-президента взяли под стражу и поместили под арест, но в его случае это формальная процедура, которая предшествует объявлению обвинения судьей. На Трампа не надевали наручники и не делали так называемое "фото для ареста".

Вместе с тем американские СМИ сообщают, что ожидается, что бывший президент США не признает ни одного пункта обвинения в свой адрес, а их 37. После этого, согласно процедуре, с него снимут арест, и он сможет выступить перед поклонниками на запланированном мероприятии. Во время слушания под зданием собрались соратники Трампа с плакатами в его поддержку, а также противники экс-президента.

Напомним, что Дональда Трампа обвиняют не только в сознательном сокрытии информации о национальной обороне, а также в сговоре для создания препятствий органам юстиции, ложных заявлениях и других нарушениях. По американскому законодательству наиболее тяжкое наказание предусмотрено за сокрытие важных документов — до 20 лет тюрьмы.

Следствие установило, что экс-президент США хранил секретные документы касательно обороны страны в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональда Трампа признали виновным в том, что он домагался журналисту Джин Кэрол. Экс-президент США обязан выплатить ей 5 миллионов долларов.