Трамп знову в суді і знову заарештований: подробиці

Зазначається, що арешт та поміщення під варту – це лише формальності

Колишнього президента США Дональда Трампа взяли під варту у справі про недобросовісне поводження із секретними документами. Однак у разі це просто формальна процедура.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що судове засідання заборонили знімати або фотографувати, а також було заборонено транслювати слухання у прямому ефірі.

У вівторок, 13 червня, Дональд Трамп прибув до федерального суду міста Майамі у Флориді. Там екс-президента взяли під варту та помістили під арешт, але в його випадку це формальна процедура, яка передує оголошенню звинувачення суддею. На Трампа не одягали кайданки та не робили так зване "фото для арешту".

Водночас, американські ЗМІ повідомляють, що очікується, що колишній президент США не визнає жодного пункту звинувачення на свою адресу, а їх 37. Після цього, згідно з процедурою, з нього знімуть арешт, і він зможе виступити перед шанувальниками на запланованому заході. Під час слухання під будівлею зібралися соратники Трампа з плакатами на його підтримку, а також противники екс-президента.

Нагадаємо, що Дональда Трампа звинувачують не лише у свідомому приховуванні інформації про національну оборону, а також у змові для створення перешкод органам юстиції, неправдивих заявах та інших порушеннях. За американським законодавством, найтяжче покарання передбачено за приховування важливих документів — до 20 років в’язниці.

Слідство встановило, що екс-президент США зберігав секретні документи щодо оборони країни у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональда Трампа визнали винним у тому, що він домагався журналісту Джин Керол. Екс-президент США має виплатити їй 5 мільйонів доларів.