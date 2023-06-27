Трамп розмахував таємним планом нападу на Іран у гольф-клубі: новий поворот гучної справи

Запис є доказом того, що Трамп розумів, що порушує декілька законів

У США у самому розпалі розгляд справи проти екс-президента США Дональда Трампа, якого звинувачують у зберіганні секретних документів вдома на своїй віллі Мар-а-Лаго.

Трамп усі звинувачення вже заперечив, але сьогодні CNN оприлюднило запис аудіорозмови — там він обговорював військові секрети США та розмахував цими документами у гольф-клубі. Як ця пікантна деталь повпливає на хід справи, розповідаємо далі:

Здав детальний план нападу на Іран

Першим двохвилинний аудіозапис опублікував CNN, згодом його поширив також CBS. Розмова на записі відбулася у липні 2021 року — вже після того, як він уже залишив Білий дім та перестав бути президентом. Місце розмови — гольф-клуб міста Бедмінстер, штат Нью-Джерсі, вона відбувалася між ним та кількома людьми, які працювали над мемуарами колишнього глави його штабу Марка Медоуза.

Запис починається зі слів Трампа, що "це хворі люди", а його співробітник стверджує, що проти Трампа був "переворот". Згадується Марк Міллі, якого співбесідники на записі згадують у контексті звинувачення Трампа у підготовці нападу на Іран.

Далі на записі чути, як Трамп, каже, що він тримає секретний документ Пентагону з планами нападу на Іран. Ось повний запис в оригіналі:

Колишній президент уточнює, що ці документи "суворо конфіденційні".

"Це зробили військові і дали мені. Бачите, будучи президентом, я міг це розсекретити. Зараз я не можу, ви знаєте, але це все ще секрет", — каже він, на тлі чути шурхотіння паперів.

Записана зустріч відбулася незабаром після того, як Трампа розлютили повідомлення в новинах про те, що Марк Міллі (голова Об’єднаного комітету начальників штабів) закликав його не атакувати Іран в останні тижні його президентства.

Трамп вважав, що документ, у якому викладено звіт про напад на Іран, підриває твердження Міллі, хоча звіт насправді був написаний раніше в адміністрації Трампа, коли посаду Міллі займав Джозеф Данфорд, сказала особа, знайома з документом.

Значення для справи

Цей запис — доказ того, що колишній президент знав про належні процедури розсекречення та свідомо їх порушив. Схоже, це той самий аудіозапис, на який федеральна прокуратура посилалася у своєму обвинувальному висновку проти Трампа, стверджує CNN. Проте з обвинувачення не зрозуміло, чи були документи, згадані в записі, коли-небудь вилучені слідчими.

Прокурори стверджують, що колишній президент двічі демонстрував секретні документи людям без доступу до секретних документів, у тому числі письменнику та двом співробітникам.

Опублікований аудіозапис суперечить лінії захисту Трампа зараз — він стверджує, що всі документи, які він взяв із собою з Білого дому, нікому не показувалися.

Лінія захисту Трампа

Йому висунули 37 пунктів звинувачення у незаконному зберіганні секретних документів і перешкоджанні зусиллям уряду повернути їх. Сам Дональд Трамп не визнав себе винним у федеральних звинуваченнях та продовжує це робити.

Минулого тижня в інтерв’ю Fox News колишній президент заперечував, що показував секретні документи людям, які не мали права переглядати їх у Бедмінстері.

"Жодного документа не було. Це була величезна кількість паперів і всього іншого, що розповідало про Іран та інші речі", — сказав Трамп, додавши, що він показував статті у газетах та журналах.

Йому пред'явлено звинувачення разом з помічником Уолтом Наутою. Прокурори стверджують, що Наута допоміг перенести ящики зі сховища Мар-а-Лаго до резиденції Трампа за вказівкою колишнього президента. За словами прокурорів, Трамп хотів переглянути вміст коробок перед тим, як передати 15 із них до Національного архіву у 2022 році. Слідчі отримали записи з камер відеоспостереження, на яких Наута та інший помічник Трампа переміщують ящики з секретними документами по території. Щойно запис камери спостереження був переданий, Наута змінив свою історію і після зміни адвокатів припинив спілкування зі слідчими.

Суд над колишнім президентом запланований на 14 серпня, але, ймовірно, його відкладуть. Суддя ще не ухвалив рішення щодо клопотання прокуратури про відстрочку до 11 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явилися деталі обвинувачення Трампа та фото секретних документів з його будинку.