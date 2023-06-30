Це самогубство: у Зеленського Трампу відповіли на скандальну заяву

В Україні знову розкритикували позицію Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову скандальну заяву екс-президента США Дональда Трампа, який запропонував Києву відмовитися від деяких територій, щоб завершити війну.

Як написав у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Україна ніколи не відмовиться від своєї землі.

"Україна не поступатиметься територією заради завершення війни. Це питання самоповаги та свободи. Тому що примітивні угоди "територія в обмін на світ" незмінно призводять до ескалації конфлікту та наступних етапів війни", — зазначив він.

Також Подоляк зазначив, що поступки агресору спричинять різке розширення його агресивних дій, зростання загарбницьких апетитів та бажання демонстративно анульовувати міжнародне право.

"Жодна зріла та суверенна країна (особливо глобального рівня та глобальної суб’єктності) ніколи не піде на подібні угоди, якщо хоче зберегти самоповагу та свободу. І ніколи не запропонує самогубство іншим країнам-партнерам. Це ж аксіома", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп нещодавно також говорив, що дозволив би росії захопити частину української території.