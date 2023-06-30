"Имеют право оставить себе": Трамп снова заговорил о сдаче Украины россии

После мятежа в россии путин ослаблен и США должны этим воспользоваться

Для прекращения полномасштабной войны, не исключено, что Украина вынуждена будет отдать часть своих территорий стране-агрессору. А США в свою очередь должны установить мир между двумя странами.

Такое мнение выразил бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью Reuters.

"Я думаю, что они (украинцы, — Ред.) будут иметь право оставить себе большую часть того, что заработали. И я думаю, что рф тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", — заявил он.

По мнению 45-го президента, Штаты должны добиваться заключения мира между рф и Украиной.

"Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир — объединить россию и Украину и заключить мир. Вы можете это сделать. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира", — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что российский диктатор владимир путин был несколько ослаблен вооруженным мятежом, устроенным главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным, и США должны воспользоваться этим моментом для переговоров о мирном урегулировании между рф и Украиной.

"Можно сказать, что Путин все еще там, он все еще силен, но он определенно, я бы сказал, несколько ослаб, по крайней мере, в сознании многих людей. Однако, вы не знаете, какая есть альтернатива. Это могло бы быть лучше, но могло бы быть и намного хуже", — считает 45-й президент США" — добавил бывший президент Штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте текущего года Дональд Трамп заявил, что позволил бы россии захватить часть украинской территории, чтобы избежать полномасштабной войны. Но эти его слова были вырезаны из эфира Fox News.