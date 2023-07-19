"Арсеналы пусты": Трамп хочет, чтобы Европа заплатила США за оружие для Украины

Американский политик считает, что Байден "втягивает США в мировую войну" и не может попросить Европу о компенсации

Бывший президент США Дональд Трамп обещает попросить Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон передавал в качестве помощи Украине, в случае его переизбрания на выборах.

Такое заявление было сделано в новом предвыборном ролике.

Кандидат в президенты отметил, что менее чем за три года назад он полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов, а сейчас арсеналы пусты. При этом Трамп раскритиковал нынешнего президента Джо Байдена за то, что тот якобы втягивает США в мировую войну.

"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом…", — сказал он.

Также Трамп добавил, что в случае, если он вновь займет президентское кресло, то с первого дня вернется к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место.

"Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать", — подытожил он.

Для справки: следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Бывший президент США Дональд Трамп, который стремится переизбираться на еще один срок. При этом он заявлял, что если вновь станет президентом, то не будет обязываться помогать Украине оружием, акцентируя на том, что у США уже и для себя практически ничего не осталось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп не исключает сценарий, по которому Украины будет вынуждена отдать часть территорий россии для завершения войны, но в Офисе президента ему жестко ответили на подобные высказывания. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что украина никогда не пойдет на такой шаг.