Штурм Капітолія. Трамп втретє ризикує бути арештованим

Трампу загрожує арешт у розпал президентських перегонів

Колишньому президенту США Дональду Трампу можуть висунути звинувачення ще в одній справі, цього разу щодо спроби зірвати президентські вибори 2020 року, коли тисячі демонстрантів пішли на штурм Капітолія. Йому загрожує арешт прямо у розпал нових президентських перегонів 2024 року.

Таким чином Трамп може стати абсолютним рекордсменом, бо вже має на своєму рахунку справу про секретні документи та гроші для порнозірки.

"Телеграф" розповідає, що відбувається зі звинуваченням:

Чи сяде Трамп?

Трамп повідомив у своїх соцмережах Truth Social, що у неділю ввечері прокурор Джек Сміт поінформував його про те, що проти нього ведеться федеральне розслідування і йому треба з'явитися перед колегією присяжних. Він зазначає, що це майже завжди означає арешт та звинувачення.

У листі від прокурора йдеться про те, що Трамп — фігурант розслідування щодо подій 6 січня.

AP зазначає, що незрозуміло, коли розслідування Сміта може завершитися. Цього тижня Трамп має постати перед великим журі, хоча об’єкти розслідування не зобов’язані давати свідчення і рідко погоджуються на це. Журі голосуватиме за те, чи є достатньо доказів для звинувачення його у злочині, щоб винести обвинувальний акт.

Серед потенційних звинувачень, з якими можуть зіткнутися Трампу, є змова з метою обману США і перешкоджання офіційному розгляду затвердження Конгресом перемоги Байдена на виборах.

Якщо Трампу висунуть звинувачення, то він може зіткнутися з групою присяжних у переважно демократичному Вашингтоні.

Суть справи

У команді спеціального радника не говорять про конкретні кримінальні злочини, в яких вони підозрюють Трампа, проте відомо, що генпрокурор доручив Сміту розслідувати спроби "втручання у процес законної передачі влади після президентських виборів 2020 року або огляд голосування Колегії виборців".

Зокрема, команда на чолі зі Смітом допитала безліч колишніх посадовців Білого дому, союзників Трампа, юристів і посадових осіб. Серед тих, хто давав свідчення — віце-президент Трампа Майк Пенс, який широко публічно говорив про спроби Трампа тиснути на нього, щоб він відмовився від перемоги президента Байдена на виборах.

Команда Сміта, схоже, зацікавлена ​​у зустрічі в Білому домі пізно вночі 18 грудня 2020 року, на якій приватні адвокати Трампа запропонували йому наказати військовим США конфіскувати машини для голосування штату в спробі переслідувати його заяви про фальсифікації виборців.

Сміт також допитував свідків про схеми, які сподвижники Трампа планували використовувати у деяких штатах. Зокрема, підписували сертифікати про те, що Трамп — замість Байдена — переміг у їхніх штатах. Фальшиві посвідчення виборців були відправлені поштою до Національного архіву та Конгресу, де деякі республіканці використовували їх, щоб спробувати виправдати затримку або блокування сертифікації виборів.

До завдань Сміта входить також координація масштабного розслідування обставин штурму Капітолію прихильниками Трампа та спроб екс-президента та його помічників оскаржити результати виборів 2020 року. Опитали десятки чиновників адміністрації Трампа та його радників, Пенса та Рудольфа Джуліані. Свідчення також дали американські чиновники, які стверджували, що Трамп чинив на них тиск із метою анулювати результати президентських виборів.

Як це вплине на виборчу кампанію

Висунення обвинувачення стосовно спроби зашкодити мирній передачі влади було б найсерйознішим із юридичних звинувачень проти Трампа, пише CNN. Це означало б, що США вперше висунуть звинувачення експрезиденту в спробі зруйнувати конституційні інститути та основоположний принцип, згідно з яким виборці мають право обирати свого лідера.

Можливість обвинувачення також викликає нові питання, зокрема, чи не стануть його вважати занадто серйозною проблемою деякі виборці-республіканці. Це також дасть можливість головним конкурентам Трампа від Республіканської партії підкреслити його вразливі місця. Це був би шанс зробити більш популярними їхні власні кампанії.

В інтерв’ю CNN губернатор Флориди Рон ДеСантіс натякнув, що юридичний безлад Трампа відволікає увагу.

"Ця країна потребує дебатів про майбутнє країни. Якщо я буду кандидатом, ми зможемо зосередитися на невдачах президента Байдена, і я зможу сформулювати позитивне бачення майбутнього. Не думаю, що нам вигідно, щоб президентські вибори зосереджувалися на тому, що сталося чотири роки тому в січні", — сказав ДеСантіс.

Колишня губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі висловила Fox News подібну думку:

"Решта попередніх виборів стосуватиметься Трампа, це буде судові позови, юридичні збори, судді. Це буде все більше і більше відвертати увагу", — сказала Гейлі.

Багато інших найближчих соратників Трампа кинулися на його захист, звинувативши адміністрацію Байдена у використанні правосуддя проти нього.

Що сталося у Капітолії

Увечері 6 січня 2021 року розпочався штурм будівлі Капітолійського пагорба прихильниками Трампа під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден.

Перед штурмом Трамп заявляв про "вкрадені вибори" та закликав відновити справедливість. І більшість з мітингарів захоплювали будівлю, повторюючи його гасла. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією — загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції. До ранку 7 січня ситуація в Капітолії вгамувалася — протестувальникам дозволили піти.

Після цього правоохоронні органи висунули офіційні звинувачення понад 1,2 тисячі учасників штурму. У Палаті представників було сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп пообіцяв попросити Європу заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон передавав як допомогу Україні, у разі його переобрання на виборах.