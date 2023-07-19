"Арсенали порожні": Трамп хоче, щоб Європа заплатила США за зброю для України

Американський політик вважає, що Байден "втягує США у світову війну" і не може попросити Європу про компенсацію

Колишній президент США Дональд Трамп обіцяє попросити Європу заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон передавав як допомогу Україні, у разі його переобрання на виборах.

Така заява була зроблена в новому передвиборчому ролику.

Кандидат у президенти зазначив, що менш як три роки тому він повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів, а зараз арсенали порожні. Трамп розкритикував нинішнього президента Джо Байдена за те, що той нібито втягує США у світову війну.

"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони мають робити це вже зараз, але Джо Байден надто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це…", — сказав він.

Також Трамп додав, що якщо він знову займе президентське крісло, то з першого дня повернеться до міжнародної політики, яка ставить інтереси Америки на перше місце.

"Головний інтерес Америки у Східній Європі – мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди перестали вмирати", — підсумував він.

Для довідки: наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобиратися ще на один строк. При цьому він заявляв, що якщо знову стане президентом, то не зобов’язуватиметься допомагати Україні зброєю, наголошуючи на тому, що в США вже й для себе практично нічого не залишилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп не відкидає сценарій, за яким Україна буде змушена віддати частину територій Росії для завершення війни, але в Офісі президента йому жорстко відповіли на подібні висловлювання. Радник голови ВП Михайло Подоляк сказав, що Україна ніколи не піде на такий крок.